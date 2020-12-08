Галерея Ovcharenko выкупила дом-мастерскую Левитана на аукционе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Дом-мастерская художника Исаака Левитана, расположенный в центре Москвы, выкуплен на аукционе галереей современного искусства Ovcharenko, предложившей за него 61,2 млн рублей. Здание находится в аварийном состоянии, его ждет реставрация, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи во вторник.

Ранее дом-мастерская Левитана был выставлен на аукцион ДОМ.РФ. "Галерея современного искусства Ovcharenko в год своего 30-летия с радостью сообщает о победе в торгах по реализации дома-мастерской художника Исаака Ильича Левитана. В конкурсе принимали участие шесть претендентов. Галерея смогла победить, предложив самую высокую цену - 61 200 000 (шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей, без учета НДС", - рассказали в пресс-службе.

Согласно условиям конкурса, победитель торгов обязуется провести работы по реставрации и сохранению здания, а также выполнить требования по его содержанию и использованию, предусмотренные законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.

"В нем будет жить искусство. Впереди большая работа по реставрации здания, оно находится в аварийном состоянии. Но нас это не страшит. 30 лет назад мы начали делать выставки в бывшем электромагазине на Преображенке. В истории было еще три пространства галереи и все стали легендарными. Так и будет в нашем новом доме. Дух Левитана поможет нам, взамен обещаем поклонение искусству и художественные проекты мирового уровня", - сказал основатель галереи Ovcharenko Владимир Овчаренко.

Дом расположен в Москве по адресу Большой Трехсвятительский переулок, д. 1, стр. 2. Художник жил и работал в нем в 1889-1900 годах. В основе мемориального здания - выстроенный в середине XIX века классицистический флигель городской усадьбы, принадлежавшей матери знаменитого предпринимателя и мецената Саввы Морозова купчихе Марии Федоровне Морозовой. В 1889 году дом был реконструирован архитектором Петром Дриттенпрейсом для одного из сыновей владелицы, который в том же году передал здание своему другу - художнику Исааку Левитану. В здании был надстроен второй этаж, оно преобразилось в художественную мастерскую с жилыми помещениями.

В разные годы гостями Левитана в его мастерской были художники Аполлинарий Васнецов, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Василий Поленов, Валентин Серов. Неоднократно в гости приезжал писатель Антон Чехов. В конце 1892 года в мастерской художника побывали московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна.

О галерее

Ovcharenko (до сентября 2018 года носила имя Regina Gallery) - одна из первых частных галерей современного искусства в Москве, основанная в 1990 году Владимиром Овчаренко. C середины 1990-х годов галерея - постоянный участник международных ярмарок, в том числе Art Basel и Frieze. Галерея организовала ряд значимых проектов, среди которых выставки Семена Файбисовича, Ивана Чуйкова и Сергея Браткова. Ovcharenko постоянно сотрудничает музеями России и Европы, работы художников находятся в ведущих музеях мира: MoMa (Нью-Йорк), Тейт Модерн (Лондон), Центре Помпиду (Париж).