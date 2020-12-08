Кабмин направит более 3 млрд рублей на реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3,1 млрд рублей на реконструкцию здания Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кабмина

"Деньги поступят из резервного фонда правительства в 2020 году и позволят заключить контракты на выполнение проектных и строительных работ. Решение было принято на заседании правительства 3 декабря. В дальнейшем на реконструкцию будет выделено дополнительное финансирование", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реконструкция консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца.

О реконструкции

Здание консерватории в центре Санкт-Петербурга напротив Мариинского театра находится на реставрации уже несколько лет, работы предполагалось завершить в 2019 году. Подрядчик планировал провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы здания, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и многое другое. Но работа по проекту застопорилась, историческое здание закрыто строительными лесами и баннерами.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев в декабре 2019 года назвал "угрожающе плачевным" нынешнее состояние Театральной площади Санкт-Петербурга, на которой расположены Мариинский театр и консерватория. Власти Санкт-Петербурга также высказывали недовольство и обеспокоенность состоянием здания, но, как отмечал глава городского комитета по охране памятников Сергей Макаров, это не городской объект, он находится в федеральной собственности, и заказчик у него Министерство культуры РФ, поэтому правительство города не может повлиять на ход реставрации.

В марте 2020 года с состоянием работ на объекте лично ознакомились заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр культуры Ольга Любимова. Чернышенко сравнил с вандализмом затянувшуюся с 2012 года реставрацию консерватории. В марте 2020 Северо-Западная дирекция Минкультуры России объявила новый конкурс на проведение комплексных работ по сохранению здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.