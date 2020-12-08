МХТ им. Чехова завершил фестиваль "Балтийские сезоны" в Калининграде спектаклем "Дом"

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" прошел в Калининграде с 3 ноября по 8 декабря. Он завершился во вторник спектаклем Московского художественного театра им. А. П. Чехова "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон в постановке заслуженного артиста России, режиссера Сергея Пускепалиса.

"Я думаю, что каждого из нас роднит в той или иной степени история этой пьесы. Я бы сказал, "Дом" - название не про здание, "Дом" - название, как ни банально звучит, про нашу жизнь, про то, что нас окружает, как мы к этому относимся. Женя Гришковец - один из тех драматургов, которые через такие простые вроде бы, бытовые проблемы, говорят об очень важных вещах - о предательстве, о дружбе, о надежности в этой жизни, на кого нам можно положиться и от кого нам ждать предательства", - сказал журналистам перед спектаклем заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, играющий в нем главную роль.

Спектакль ставят на сцене МХТ уже почти 10 лет. Его премьера в 2011 году была приурочена к юбилею Золотовицкого и стала его бенефисом. Главный герой спектакля мечтает обрести дом - настоящий большой гостеприимный дом, способный стать и семейным гнездом, и личной крепостью. Подходящий дом уже есть на примете, и до исполнения мечты остается лишь один шаг - найти деньги на его приобретение.

Четыре спектакля

"Дом" стал четвертым и завершающим спектаклем, прошедшим на калининградской сцене в дни фестиваля. Наряду с ним калининградскому зрителю были представлены спектакли "Однорукий из Спокана" Центра драматургии и режиссуры (Москва), "Ночь Гельвера" по пьесе Ингмара Вилквиста в постановке лауреата Государственной премии РФ Александра Баргмана (Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской), "Нэнси" режиссеров Ивана Вырыпаева (лауреат премии "Золотая маска") и Никиты Владимирова Московского театра "Современник", который в этом году впервые побывал с гастролями в Калининграде.

Фестиваль посвятили памяти художественного руководителя калининградского драмтеатра Михаила Андреева. Он стоял у истоков "Балтийских сезонов" и умер после заражения новым коронавирусом 13 октября в возрасте 61 года. Спектакли проходили со строгим соблюдением мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Заполняемость залов - не более 50%, измерение температуры при входе. В калининградском областном драматическом театре, например, зрителям предлагалось только 400 мест - половина от общего количества, все актеры, задействованные в спектаклях, перед вылетом в Калининград сдавали тесты на наличие коронавирусной инфекции. На спектаклях, как рассказал ТАСС представитель ФГБУК "Росконцерт" Александр Лурье, побывали только 1 320 зрителей, тогда как за всю историю фестиваля на нем было больше 180 тыс. человек.

Отмена спектаклей

Из-за ограничений, связанных с пандемией, были отменены два спектакля, включенные в программу фестиваля "Плоды просвещения", где свои работы представляют студенты ведущих театральных вузов. Не состоялись спектакли "Русский крест" студентов Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина и "Дом на границе в открытом море" студентов Российского института театрального искусства (ГИТИС). Эти два спектакля были отменены в связи с принятыми мерами по ограничению деятельности высших учебных заведений в период пандемии.

"Пандемия - это не может не сказаться на искусстве, и в первую очередь это сказывается на искусстве, но жизнь продолжается", - отметил генеральный продюсер Московского театра Et Cetera и Московского театра мюзикла, художественный руководитель - генеральный продюсер фестиваля искусств "Балтийские сезоны" Давид Смелянский.

Из истории "Балтийских сезонов"

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" впервые состоялся в 2004 году. За 16 лет в фестивалях приняли участие 85 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов. Среди них Малый театр России, Большой театр России, Пермский академический театр оперы и балета, МХАТ имени М. Горького, Театр имени Евгения Вахтангова, "Геликон-Опера", Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Театр имени Владимира Маяковского, Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева, Русский народный хор им. М. Пятницкого.

Фестиваль проводится Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, Министерства культуры Калининградской области и Российского государственного театрального агентства. Информационное агентство ТАСС - официальный информационный партнер фестиваля.