Исторический центр Мурома включили в единый реестр объектов культурного наследия

ТАСС, 8 декабря. Исторический центр Мурома Владимирской области включили в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщается во вторник на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия региона.

"Постановлением государственной инспекции по охране объектов культурного наследия объект "Древнерусский город Муром", IX-XIX вв. (Владимирская область, город Муром) включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.

До получения статуса объекта культурного наследия регионального значения Муром с 2010 года входил в перечень выявленных культурных памятников и не обладал правом на охрану, достаточную для сохранения исторического центра города. Включение центра Мурома в единый реестр, как отметили в госинспекции, позволит установить более прозрачные нормы при застройке города, сохранить градостроительных среду, планировку.

В настоящее время эксперты отмечают высокую степень сохранности исторической застройки города, в центре которого располагается большая концентрация объектов культурного наследия.