Директор Театра сатиры сообщил, что Александра Ширвиндта выпишут из больницы 9 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Художественного руководителя Московского академического театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, который в конце ноября вместе с супругой был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц, выпишут 9 декабря. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор Театра сатиры Мамед Агаев.

"Хорошая новость - Александра Анатольевича с супругой завтра выпишут из больницы. У них все нормально, завтра вернутся домой", - сказал Агаев.

Ранее Ширвиндт говорил ТАСС, что предполагает остаться в больнице как минимум до 7 декабря. Позднее артист сказал, что они задержатся в клинике, хотя он и его супруга чувствуют себя нормально.

О том, что Ширвиндт и его супруга госпитализированы с коронавирусом, Агаев сообщил ТАСС 25 ноября. Они находятся в 52-й больнице. Агаев и сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт ранее сообщали ТАСС, что у Александра Анатольевича и его жены легкая форма коронавируса, с которой обычно лечатся дома, но, учитывая их возраст, было решено "подстраховаться".

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Весной он отметил двойной юбилей - 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя.

Московский академический театр сатиры открыл сезон после снятия ограничений 15 сентября. Тогда Ширвиндт отмечал, что традиционный сбор труппы перед открытием сезона решили не проводить из-за коронавируса.