В Москве состоялась премьера новогодней мелодрамы "Серебряные коньки"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьера новогодней приключенческой мелодрамы "Серебряные коньки", действие которой разворачивается в канун 1900 года, состоялась в Москве. Создатели назвали фильм "одой любви Петербургу" и выразили надежду, что зрители насладятся его атмосферой, передает корреспондент ТАСС.

Премьера прошла в столичном киноцентре "Октябрь" во вторник вечером. "Я знал, что премьера будет необычная, но не думал, что настолько. Чудеса, в которые у нас считается несерьезным верить, происходят. На картине у нас было много чудес, надеюсь, осталась парочка в запасе. Одно из чудес - люди, которые собрались на этом фильме, которые делали его с любовью", - сказал со сцены один из продюсеров Петр Ануров.

Картину представили также режиссер Михаил Локшин, исполнители главных ролей Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев, Алексей Гуськов и другие артисты. "Фильм - это отчасти ода любви Петербургу", - поделился Локшин со зрителями.

Специально на премьеру из Лондона прилетел композитор картины Гай Фарли. Как рассказал Ануров, саундтрек "Серебряных коньков" записывали на легендарной британской студии "Эбби-Роуд", где писались альбомы The Beatles, Pink Floyd и других известных музыкальных коллективов.

По словам замгендиректора ВГТРК, продюсера Антона Златопольского, картина рассказывает не только о прошлом, но также о настоящем и будущем. "В нем создана потрясающая атмосфера, которой вы насладитесь", - отметил он.

Глава ГПМ КИТ Рафаел Минасбекян назвал "Серебряные коньки" светлым и сказочным фильмом, который добавит зрителям хороших эмоций, а гендиректор студии "ТриТэ" Леонид Верещагин поблагодарил присутствующих за то, что они пришли поддержать это новогоднее кино в непростое для индустрии время. "У меня есть внутреннее ощущение, что все участники индустрии сплотились, поскольку у всех есть одно желание - чтобы наш кинематограф выжил и процветал", - сказал он.

Показ посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко, исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов, писатель Александр Цыпкин, актеры Александр Петров, Павел Деревянко, Иван Мулин, продюсер Илья Бачурин и другие.

О фильме

"Серебряные коньки" Михаила Локшина выйдет в широкий прокат 10 декабря. Действие фильма разворачивается в конце 19 века в Петербурге, главными героями становятся сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алиса, грезящая об изучении наук. Судьбы молодых людей переплетаются удивительным образом. Для Сони Присс и Федора Федотова роли стали дебютными.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с января по май 2019 года. Лишь часть эпизодов команде удалось запечатлеть на естественном льду: зима в тот год была теплой, и даже образовавшийся настил приходилось укреплять. Некоторые массовые ледовые сцены снимались в павильонном комплексе.

Артисты, которые принимали участие в ледовых эпизодах, осваивали мастерство катания на коньках в течение нескольких месяцев под руководством тренеров и каскадеров.

Фильм создавался совместно компанией "Централ Партнершип", ГПМ КИТ, "Кинослово", студией "ТриТэ" Никиты Михалкова, при участии телеканала "Россия 1".