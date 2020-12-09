Фестиваль современного танца Open Look представит в Петербурге спецпроект "Фокус Россия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. XXII Международный фестиваль современного танца Open Look открывается в среду на Новой сцене Александринского театра, где в течение четырех дней будет показано двадцать танцевальных постановок российских мастеров. Этот специальный проект получил название "Фокус Россия".

"Ежегодно фестиваль Open Look представлял международные и российские проекты, но еще в прошлом году мы запланировали сделать отдельный фестиваль, посвященный именно современному танцу России. При помощи экспертов из 120 заявок было выбрано 20 танцевальных постановок, дающих представление о новейших тенденциях и достижениях танцевального искусства", - сказал в беседе с журналистами основатель и директор фестиваля Вадим Каспаров.

По его словам, спецпроект даст возможность российским хореографам и режиссерам представить свои работы профессиональному сообществу, экспертам в области современного танца и театра, директорам российских и зарубежных фестивалей, представителям продюсерских компаний.

В этом году фестиваль впервые вынесет свою программу в онлайн-формат и значительно расширит охват зрительской аудитории, у которой появится возможность познакомиться с новыми и уже зарекомендовавшими себя именами в мире современного танца из регионов России. Большинство коллективов будут впервые принимать участие в фестивале. Но есть и три постановки из числа номинантов на "Золотую маску". Одна из них - "Лилит" танцевального проекта "Солянка" из Кирова - стала лауреатом "Золотой маски" 2020 года.

Главная задача Open Look - развитие и популяризация современного танца в Петербурге и России. В эти дни пройдут круглые столы и дискуссии на тему "Продюсирование современного танца. Российский опыт", "Продюсирование фестивалей современного танца".

Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.