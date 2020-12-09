Международный театральный фестиваль имени Чехова пройдет в Москве летом 2021 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, который станет 15-м по счету, пройдет в Москве летом 2021 года при поддержке Министерства культуры РФ и столичного Департамента культуры. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин.

"Мы понимаем, что приняв решение проводить фестиваль, мы рискуем", - признал Шадрин. "Но в такой ситуации, как сейчас, я имею в виду пандемию коронавируса, не был никто и никогда. И никто не знает, чем и когда это закончится. Вирус может исчезнуть завтра, а может продлиться еще год. А мы обрекаем себя на самое неудобное и сложное для любого человека состояние - мы ждем. Сначала казалось, что вот еще немного, и все вернется на круги своя, все будет, как раньше. Прошел уже год и понятно, что даже когда пандемия уйдет, жизнь вряд ли будет прежней. А потому, нечего ждать. Надо продолжать жить, время нашей жизни идет. Нужно учиться жить в новой реальности. Нужно находить новые решения", - считает Шадрин.

Он объявил, что "Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, который станет юбилейным, 15-м по счету, пройдет в Москве летом 2021 года при поддержке Министерства культуры РФ и столичного Департамента культуры". "Сроки проведения форума определены: фестиваль пройдет с 14 мая по 17 июля", - уточнил гендиректор. "Программа фестиваля также практически сформирована", - добавил он.

Шадрин сообщил, что программа XV Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова по традиции будет состоять из Мировой серии, Московской программы и ряда дополнительных мероприятий для широкого круга зрителей, включая фотовыставку.

В Мировую серию включены 12 спектаклей из 10 стран мира, представляющие разнообразные сценические жанры и отражающие актуальные тенденции в мировой режиссуре, хореографии, музыкальном театре, сценографии. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", Московском концертном зале "Зарядье", перечислил гендиректор Чехов-феста.

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. За время существования форума в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны мира.