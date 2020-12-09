Театры из 12 регионов примут участие в онлайн-фестивале, проводимом ТЮЗ Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Театры из 12 регионов России в декабре примут участие в ежегодном Всероссийском фестивале театрального искусства для детей "Сказочное королевство", который из-за пандемии пройдет в формате онлайн, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Севастопольского театра юного зрителя, который проводит фестиваль.

В Севастополе в числе ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, до 15 января действует запрет на работу театров и кинотеатров. Обсуждается возможность разрешить им работу перед Новым годом, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

"Ежегодный Всероссийский IV Фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство" в связи с введенными ограничениями пройдет с 19 по 23 декабря в режиме онлайн. Сохраняя и развивая ежегодную традицию, "Сказочное королевство" соберет лучшие спектакли для детей и подростков из разных городов России", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что свои спектакли представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула (Республика Алтай), Воронежа, Евпатории (Республика Крым), Екатеринбурга, Рязани, Перми, Петрозаводска (Республика Карелия) и Якутска (Республика Саха - Якутия). Показ будет идти на официальном сайте театра, а также его страницах в социальных сетях.

"Главная цель - приобщение подрастающего поколения к театральному виду искусства, развитие у детей художественного вкуса, эстетических, культурных и интеллектуальных потребностей, а также воспитание любви к родному языку и литературе", - приводятся в сообщении слова худрука ТЮЗа Людмилы Оршанской.

Фестиваль "Сказочное королевство" пройдет в Севастополе в четвертый раз. Ежегодно он проходил на сцене СевТЮЗа, собирая гостей из разных регионов.