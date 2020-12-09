"Союзмультфильм" выпустит почти в два раза больше анимации по итогам 2020 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Союзмультфильм" в 2020 году произведет 1 100 минут анимации, что является рекордной цифрой, за период пандемии студия выпустила около 80 новых серий мультфильмов. Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева в интервью программе "Поздняков", размещенной в среду на сайте телеканала НТВ.

"За время пандемии, с марта по декабрь включительно, мы выпустили порядка 80 новых эпизодов продолжительностью от 6,5 до 11 минут. Это очень большой объем. В целом "Союзмультфильм" в этом году произведет около 1 100 минут анимации. Это одна из рекордных цифр, на сегодня больше нас производит только одна студия - "Паровоз", - рассказала Слащева. В 2019 году студия выпустила более 600 минут авторской и сериальной анимации. Она уточнила, что "Союзмультфильм" продолжает работать в дистанционном формате.

По словам председателя правления студии, анимационная отрасль в период пандемии пострадала меньше, чем киноиндустрия, но экономический эффект студии ощутят через год-полтора. "Мы зарабатываем на двух основных источниках - продажа медиаправ, то есть продажа наших мультфильмов телевизионным каналам и интернет-платформам, второе направление - продажа лицензий на детские товары. <...> Покупка лицензий перестала быть приоритетной для большинства производителей, для них главным было выживание. В этом году мы продали существенно меньше лицензий, чем в прошлом. Первую часть плана реализуем, а со второй половиной эффект будет отсроченный, мы его обязательно почувствуем, если не найдем новых способов получения выручки, заработка за этот год, пока система будет перестраиваться", - пояснила Слащева.

Она добавила, что "Союзмультфильму" в этом году пришлось отложить выход мультфильма "Суворов", а также открытие мультимедийного "Союзмультпарка" на ВДНХ. Он полностью готов к работе, уточнила Слащева, но запустить его в работу не получилось в связи с ограничениями на детские мероприятия.