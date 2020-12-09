"Новая опера" посвятит Крещенский фестиваль 75-летию со дня рождения основателя театра

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Восьмой Крещенский фестиваль московского театра "Новая опера" будет посвящен 75-летию со дня рождения основателя театра, дирижера Евгения Колобова (1946 - 2003). Об этом сообщила в среду пресс-служба "Новой оперы".

"Фестиваль откроется 19 января, в день рождения маэстро: под управлением главного дирижера театра Александра Самоилэ прозвучит Реквием Джузеппе Верди - одно из любимейших произведений Колобова", - рассказали в театре.

Помня о любви Колобова к русской и итальянской музыке, организаторы включили в программу фестиваля соответствующие произведения. Помимо Реквиема Верди, итальянское направление будет представлено концертными исполнениями его же "Силы судьбы" (29 января) и "Пирата" Беллини (23 января).

Русскую часть программы составят опера Чайковского "Евгений Онегин" в авторской редакции Колобова (28 января), "Литургия св. Иоанна Златоуста" Рахманинова для хора а капелла (22 января). Романсы этих двух композиторов прозвучат на закрытии фестиваля 30 января.

Как "знак постколобовской "Новой оперы" 24 января будет исполнена опера "Тристан и Изольда" Вагнера. "В 2013 году именно наш театр осуществил первую в Москве постановку этого шедевра", - сказали в пресс-службе. За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель постановки, главный приглашенный дирижер "Новой оперы" Ян Латам-Кениг, отмеченный премией "Золотая маска" за эту работу в 2014 году.