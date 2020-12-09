Дворец царской семьи Харакс в Крыму отреставрируют к 2022 году

ГАСПРА /Республика Крым/, 9 декабря. /ТАСС/. Дворец Харакс в крымской Гаспре, в котором проживала царская семья, планируют отреставрировать в 2021-2022 годах. Об этом в среду журналистам сообщила генеральный директор санатория "Днепр" Елена Николаенко, на территории которого находится дворец.

"Мы это здание [дворца] тоже планируем отремонтировать уже в следующем году за счет средств санатория, за счет средств федерального бюджета. Конечно, мы будем стараться, и при проектировании это учитывали, сохранить стиль, внутренний, в том числе, стиль этого здания" - сказала она.

По ее словам, здание дворца из частной в государственную собственность удалось вернуть только весной этого года. Как отметила генеральный директор, ремонт, согласно планам, планируется закончить в течение двух лет. "В 2022 году у нас будет 200-летие нашего санатория", - рассказала Николаенко.

Как уточнила ТАСС библиотекарь и экскурсовод санатория Татьяна Бурцева, здание дворца с 16 комнатами было построено в 1904-1907 годах архитектором Николаем Красновым для великого князя Георгия Михайловича Романова, его супруги и детей. "Они здесь прожили очень мало. В августе 1907 приехали до 1914 года. <...> Еще [дворец] знаменит тем, что здесь прожила последний год перед эвакуацией мать Николая II - Мария Федоровна. Здесь она узнала о расстреле Николая и его семьи", - уточнила собеседница ТАСС.

В 1922 году Харакс был превращен в одноименный санаторий, в 1955 году название было сменено на "Днепр". В настоящий момент на территории санатория расположен парк с уникальными можжевельниками, а также музей и часть стен римской крепости, которые также планируется реконструировать.