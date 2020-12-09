Организаторы Международного театрального фестиваля им. Чехова объявили программу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спектакли из Италии, Индии, Франции, Китая и других стран вошли в программу XV Международного театрального фестиваля имени Чехова, который пройдет в Москве с 14 мая по 17 июля 2021 года. Об этом сообщили организаторы на пресс-конференции в Москве в среду.

"Мы откроемся очень большим, важным спектаклем "Сотворение мира". Это компания "Фура дель Бауш", испанско-французский спектакль. Мы покажем его в концертном зале "Зарядье". Он технологически очень современный, очень сложный, очень качественный", - сообщил генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин. Он добавил, что запланировано всего два показа - 14 и 15 мая, так как это "очень дорогое удовольствие".

В спектакле примут участие Государственный академический симфонический оркестр РФ имени Е.Ф. Светланова и Московский хор под управлением дирижера Владимира Минина. Пресс-конференция в среду проходит в смешанном формате, и с помощью видеосвязи на ней выступают участники предстоящего фестиваля. Среди них и режиссер компании "Фура дель Бауш" Карлуш Падрисса. Создатели постановки взяли за основу ораторию Йозефа Гайдна "Сотворение мира".

Либретто оратории рассказывает историю создания вселенной, жизни и человечества. "Мы говорим о потерянном рае, и мы пытались найти этот рай. При этом нам хотелось сделать параллель между этим и ситуацией, когда живущие за чертой бедности люди в Африке хотят переехать в Европу, у них совсем нет денег, никаких средств", - сказал Падрисса.

Итальянский режиссер Алессандро Серра, основатель компании Умберто Орсини, привезет в Москву "Вишневый сад" по Чехову. Показы состоятся 18 и 19 мая на сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Серра подходит к Чехову со своим обычным методом "гипер-режиссуры", занимаясь одновременно всеми художественными аспектами спектакля.

Праздник жизни

На фестивале также выступит компания Адити Мангалдас, танцовщицы и хореографа "катхака" - традиционной индийской танцевальной формы. Она представит проект "Жизнь", состоящий из двух частей - "Прерван_ная жизнь" и "Праздник жизни". Показы пройдут 21-23 мая на сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.

"Мы представим две работы - классическую и современную, и вечер получил название "Жизнь". "Прерван_ная жизнь" - о хрупкости, уязвимости человеческого тела. В то же время она о том, что тело обладает невероятной силой обновления. Нам кажется, что жизнь - это непрерываемый поток, но в любой момент она может быть прервана. Жизнь - это праздник, ее нужно праздновать. И мы в части "Праздник жизни" празднуем эту жизнь через древний индийский танец", - рассказала Мангалдас, которая подключилась к пресс-конференции онлайн.

Компания Патрисии Герреро (Испания) представит в конце мая на сцене "Геликон-оперы" спектакль "Антиутопия". Герреро, которую называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко, рассказала, что спектакль рассказывает о женщине, которая живет в антиутопическом обществе. "Оно сначала кажется ей идеальным. Но на самом деле это общество разрушенное. Моя героиня пытается преодолеть препятствия, пытается быть собой, но общество не позволяет ей этого, и она пытается бороться с этими нормами", - рассказала Герреро по видеосвязи.

Немецкий театр "Талия" представит на фестивале спектакль "Гамлет", постановку которого осуществила режиссер Йетте Штекель. Показы пройдут 9 и 10 июня на сцене Театра им. Моссовета. Вслед за нашумевшими "Ромео и Джульеттой" и "Бурей", которую Чеховский фестиваль представил в Москве в 2019 году, Штекель продолжает переосмысливать наследие Шекспира.

Синтез жанров

С 13 по 18 июня также на сцене Театра им. Моссовета покажут спектакль "Фолия", поставленный хореографом Мурадом Мерзуки (компания "Анкор он тур" из Франции). Мерзуки известен тем, что сумел на профессиональном уровне соединить современный танец и хип-хоп. Своих артистов он всегда призывает к самым смелым экспериментам в искусстве.

В "Фолии" Мерзуки впервые выступает не только хореографом, но и режиссером, органично сочетая в спектакле разные танцевальные направления, барочную оперу, звуки тарантеллы и чаконы и яркие визуальные образы.

Китайский режиссер Чжао Лян (компания "Чжао Лян Арт") покажет гостям фестиваля спектакль "Чайное заклинание", показы которого пройдут 20-22 июня на сцене Театра им. Моссовета. Режиссер прислал видео, в котором рассказал, что эта работа навеяна созерцанием прекрасного древнего чайного сервиза, обнаруженного при раскопках в храме эпохи династии Тан. Также на фестивале покажут и другие спектакли иностранных компаний.

Программа по традиции будет состоять из Мировой серии, Московской программы и ряда дополнительных мероприятий для широкого круга зрителей, включая фотовыставку. Всего в Мировую серию включены 12 спектаклей из десяти стран, представляющие разнообразные сценические жанры и отражающие актуальные тенденции в мировой режиссуре, хореографии, музыкальном театре, сценографии.

Лаборатория молодых режиссеров

Международная конфедерация театральных союзов проведет в рамках фестиваля Лабораторию молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии. Ее темой станут "Новые формы музыкального театра".

"Мы хотим увеличить ее с семи дней хотя бы до десяти, потому что ребята с большим удовольствием занимаются. Цель лаборатории очень важна - они не просто приезжают и смотрят спектакли, общаются, но еще они объединяются и делают свою работу. В лаборатории для нас очень важен результат тоже", - сказал художественный руководитель лаборатории Владимир Панков.

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, который станет юбилейным, 15-м по счету, состоится в Москве летом 2021 года при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры". Фестиваль пройдет с 14 мая по 17 июля.

По словам Шадрина, продажа билетов стартует с 20 декабря с учетом 25% заполняемости зала. Он надеется, что к лету 2021 года будет возможность продавать билеты в полном объеме или как минимум при 50% заполняемости зала.

Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", Московском концертном зале "Зарядье".

Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. За время существования форума в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.