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Умер актер Александр Самойлов

Ему было 68 лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Актер Александр Самойлов умер в результате продолжительной болезни. Об этом в среду сообщается на сайте МХАТ им. Горького.

"В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" - Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь", - говорится в сообщении.

Самойлов родился в 1952 году в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, был принят в труппу театра имени Маяковского. Затем служил в Московском областном театре драмы, Московском областном театре имени А. Н. Островского. В 1994 году Самойлов поступил во МХАТ имени М. Горького. Среди ролей Самойлова - отец Захарий ("Жизнь Клима Самгина" М. Горького), Граф Эссекс ("Елизавета Английская" Ф. Брукнера), Миловзоров ("Без вины виноватые" А. Островского), Берлиоз ("Мастера и Маргарита М. Булгакова).

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