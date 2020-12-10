Неадекватные люди, рождественский Петербург и мудрые волки: что смотреть в кино и онлайн

Во вторую неделю декабря в российских кинотеатрах и на стримингах можно посмотреть продолжение драматической комедии Романа Каримова, сказку про Петербург конца XIX века "Серебряные коньки", нарядный фильм Райана Мерфи с Мэрил Стрип и Николь Кидман, мелодраму от французского режиссера Майвенн и красивый и мудрый мультфильм про волков.
"Неадекватные люди — 2"
В кинотеатрах с 10 декабря
Тяжело в это поверить, но со времени выхода "Неадекватных людей" Романа Каримова прошло десять долгих лет. За это время Россия и отечественная киноиндустрия успели сильно измениться, а режиссер — попробовать себя в разных жанрах: от криминального экшена до хоррора. В 2010 году Каримов снял драматическую комедию о необычных героях в довольно тривиальных обстоятельствах, которая не вписывалась в конвенциональные рамки российского кино и быстро стала культовой. Отношения саркастично-меланхоличного Виталия в исполнении Ильи Любимова и своенравной Кристины в исполнении Ингрид Олеринской показались многим искренними и настоящими. Однако мы оставили героев, когда их отношения только зарождались, а самое сложное и интересное начинается после.
Во второй части, как и в реальности, прошло десять лет. Кристина и Виталий живут тихой семейной жизнью, которая нарушается личностным кризисом — Кристина засиживается дома и начинает подозревать Виталия в супружеской измене. Непросто встречаться с любимыми героями спустя столько лет — и мы, и они успели поменяться, и остается только надеяться, что Каримову удалось избежать проклятья сиквела, когда продолжение успешного фильма портит впечатление о первом.
"Серебряные коньки"
В кинотеатрах с 10 декабря
Судя по тому, что пандемия коронавируса и не думает успокаиваться, а власти Санкт-Петербурга попросили гостей из других регионов воздержаться от поездок в город на новогодние каникулы, праздничный Петербург получится увидеть только в кино. "Серебряные коньки" — предвестник рождественских сказок, которые обычно заполоняют экраны кинотеатров в декабре.
Картина вдохновлена одноименной книгой писательницы Мэри Мэйпс Додж. Действие перенесено из Амстердама в зимний Петербург. Последний год XIX столетия, город охвачен предчувствием чего-то волшебного. Накануне Рождества судьба сводит двух молодых людей из совершенно разных миров: сына бедного фонарщика по имени Матвей и аристократку Алису. Двум влюбленным придется пройти ряд испытаний, чтобы быть вместе. "Серебряные коньки" — настоящий праздник дебютантов: это первый полнометражный фильм для режиссера-постановщика Михаила Локшина и исполнителей главных ролей Федора Федотова и Сони Присс. Правда, их со всех сторон поддерживает опытная команда: продюсеры Петр Ануров, Леонид Верещагин и Никита Михалков, сценарист Роман Кантор и звездный актерский состав: Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Тимофей Трибунцев.
"ДНК"
В кинотеатрах с 10 декабря
Новая картина строптивой дивы французского кинематографа Майвенн, режиссера "Моего короля", исследует тему национальной идентичности и ее влияние на личность. По обыкновению, Майвенн вдохновляется событиями из собственной жизни.
После смерти дедушки большая французо-алжирская семья пытается похоронить его с миром, что у нее не очень хорошо получается, а главная героиня Нэж сталкивается с жизненным кризисом. Она хочет найти почву под ногами, нащупывая свои корни в буквальном смысле. Героиня задается вопросом о том, как повлияло на нее алжирское происхождение деда и вьетнамское — отца. Ее непростые отношения с родственниками никак не облегчают этот болезненный процесс, и постепенно Нэж доводит себя до физического и психологического истощения. В "ДНК" можно увидеть все черты, присущие режиссуре Майвенн: подвижная камера, псевдодокументальный стиль и организованный хаос, в котором участвует весь свет французского кино. Импульсивную мать Нэж играет Фанни Ардан, ее отстраненную сестру — Марина Вакт, а в качестве юмористической разрядки выступает загорелый Луи Гаррель.
"Легенда о волках"
На Apple TV с 11 декабря
Новый фильм от ирландского аниматора Тома Мура и Росса Стюарта напоминает "Принцессу Мононоке" японского классика Хаяо Миядзаки, и не только сюжетно, но и в их желании раздвинуть границы анимации и найти свой уникальный путь.
Действие разворачивается в XVII веке, во времена британской колонизации Ирландии. Девочка Робин переезжает в новый город вместе со своим отцом-охотником. Ему поручают разобраться со стаей волков в соседнем лесу, которая якобы терроризирует местных жителей. Робин очень скучно сидеть дома одной, и она постоянно пытается проследить за своим папой, чтобы тоже стать охотницей на волков. В лесу она встречает девочку Мэб с копной рыжих волос — у нее совершенно другие взгляды на политику новых властей по отношению к диким обитателям окрестных земель. Ведь ее мама, как и она сама, умеют управлять волками и разговаривать с лесом. Постепенно категоричная Робин начинает задумываться, что, может, привитые ей с детства идеалы не соответствуют действительности.
"Легенда о волках" отличается уникальной, намеренно угловатой анимацией, которую редко можно встретить в современном мире прилизанных мультиков. Если по насыщенности и направленности сюжета картина напоминает Миядзаки, то по картинке неожиданно — советские мультфильмы, например "Кота в сапогах". Мур и Стюарт рассказывают о человеческой узколобости, нашей связи с природой и взрослении.
"Выпускной"
На Netflix с 11 декабря
Этот год оказался невероятно продуктивным для создателя "Хора" и "Американской истории ужасов" Райана Мерфи: сначала он выпустил приторный "Голливуд", затем жутковатую "Рэтчед", а теперь настал черед нарядного "Выпускного" с социальным подтекстом.
Старшеклассница Эмма очень хочет пойти на школьный выпускной со своей девушкой, но на просторах консервативной Индианы так делать не принято, поэтому школа не дает разрешение паре пойти на праздник вместе. Девушка выкладывает грустное видео об этой ситуации в интернет, на которое случайно натыкаются бродвейские звезды, чей блеск несколько потускнел. Последнее шоу Ди Ди, Барри и Энджи провалилось, и они отчаянно пытаются возродить былую славу. Они считают, что ситуация Эммы — отличный повод хайпануть. Правда, чем больше они узнают девушку, тем больше проникаются ее проблемой и решают устроить ей выпускной, которого она достойна. "Выпускной" по-мерфовски китчевый, яркий и похож на настоящий голливудский капустник. В киноверсии популярного мюзикла собрались все-все-все: Мэрил Стрип, Николь Кидман, Кэрри Вашингтон, Кигэн-Майкл Ки и Джеймс Корден.
Тома Ходова