Неадекватные люди, рождественский Петербург и мудрые волки: что смотреть в кино и онлайн

Во вторую неделю декабря в российских кинотеатрах и на стримингах можно посмотреть продолжение драматической комедии Романа Каримова, сказку про Петербург конца XIX века "Серебряные коньки", нарядный фильм Райана Мерфи с Мэрил Стрип и Николь Кидман, мелодраму от французского режиссера Майвенн и красивый и мудрый мультфильм про волков. "Неадекватные люди — 2" В кинотеатрах с 10 декабря

Описание Кадр из фильма "Неадекватные люди - 2" © MegoGO Distribution

Тяжело в это поверить, но со времени выхода "Неадекватных людей" Романа Каримова прошло десять долгих лет. За это время Россия и отечественная киноиндустрия успели сильно измениться, а режиссер — попробовать себя в разных жанрах: от криминального экшена до хоррора. В 2010 году Каримов снял драматическую комедию о необычных героях в довольно тривиальных обстоятельствах, которая не вписывалась в конвенциональные рамки российского кино и быстро стала культовой. Отношения саркастично-меланхоличного Виталия в исполнении Ильи Любимова и своенравной Кристины в исполнении Ингрид Олеринской показались многим искренними и настоящими. Однако мы оставили героев, когда их отношения только зарождались, а самое сложное и интересное начинается после. Во второй части, как и в реальности, прошло десять лет. Кристина и Виталий живут тихой семейной жизнью, которая нарушается личностным кризисом — Кристина засиживается дома и начинает подозревать Виталия в супружеской измене. Непросто встречаться с любимыми героями спустя столько лет — и мы, и они успели поменяться, и остается только надеяться, что Каримову удалось избежать проклятья сиквела, когда продолжение успешного фильма портит впечатление о первом. "Серебряные коньки" В кинотеатрах с 10 декабря

Описание Кадр из фильма "Серебряные коньки" © Централ Партнершип

Судя по тому, что пандемия коронавируса и не думает успокаиваться, а власти Санкт-Петербурга попросили гостей из других регионов воздержаться от поездок в город на новогодние каникулы, праздничный Петербург получится увидеть только в кино. "Серебряные коньки" — предвестник рождественских сказок, которые обычно заполоняют экраны кинотеатров в декабре. Картина вдохновлена одноименной книгой писательницы Мэри Мэйпс Додж. Действие перенесено из Амстердама в зимний Петербург. Последний год XIX столетия, город охвачен предчувствием чего-то волшебного. Накануне Рождества судьба сводит двух молодых людей из совершенно разных миров: сына бедного фонарщика по имени Матвей и аристократку Алису. Двум влюбленным придется пройти ряд испытаний, чтобы быть вместе. "Серебряные коньки" — настоящий праздник дебютантов: это первый полнометражный фильм для режиссера-постановщика Михаила Локшина и исполнителей главных ролей Федора Федотова и Сони Присс. Правда, их со всех сторон поддерживает опытная команда: продюсеры Петр Ануров, Леонид Верещагин и Никита Михалков, сценарист Роман Кантор и звездный актерский состав: Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Тимофей Трибунцев. "ДНК" В кинотеатрах с 10 декабря

Описание Кадр из фильма "ДНК" © A-One

Новая картина строптивой дивы французского кинематографа Майвенн, режиссера "Моего короля", исследует тему национальной идентичности и ее влияние на личность. По обыкновению, Майвенн вдохновляется событиями из собственной жизни. После смерти дедушки большая французо-алжирская семья пытается похоронить его с миром, что у нее не очень хорошо получается, а главная героиня Нэж сталкивается с жизненным кризисом. Она хочет найти почву под ногами, нащупывая свои корни в буквальном смысле. Героиня задается вопросом о том, как повлияло на нее алжирское происхождение деда и вьетнамское — отца. Ее непростые отношения с родственниками никак не облегчают этот болезненный процесс, и постепенно Нэж доводит себя до физического и психологического истощения. В "ДНК" можно увидеть все черты, присущие режиссуре Майвенн: подвижная камера, псевдодокументальный стиль и организованный хаос, в котором участвует весь свет французского кино. Импульсивную мать Нэж играет Фанни Ардан, ее отстраненную сестру — Марина Вакт, а в качестве юмористической разрядки выступает загорелый Луи Гаррель. "Легенда о волках" На Apple TV с 11 декабря

Описание Кадр из фильма "Легенда о волках" © Apple TV+

Новый фильм от ирландского аниматора Тома Мура и Росса Стюарта напоминает "Принцессу Мононоке" японского классика Хаяо Миядзаки, и не только сюжетно, но и в их желании раздвинуть границы анимации и найти свой уникальный путь. Действие разворачивается в XVII веке, во времена британской колонизации Ирландии. Девочка Робин переезжает в новый город вместе со своим отцом-охотником. Ему поручают разобраться со стаей волков в соседнем лесу, которая якобы терроризирует местных жителей. Робин очень скучно сидеть дома одной, и она постоянно пытается проследить за своим папой, чтобы тоже стать охотницей на волков. В лесу она встречает девочку Мэб с копной рыжих волос — у нее совершенно другие взгляды на политику новых властей по отношению к диким обитателям окрестных земель. Ведь ее мама, как и она сама, умеют управлять волками и разговаривать с лесом. Постепенно категоричная Робин начинает задумываться, что, может, привитые ей с детства идеалы не соответствуют действительности. "Легенда о волках" отличается уникальной, намеренно угловатой анимацией, которую редко можно встретить в современном мире прилизанных мультиков. Если по насыщенности и направленности сюжета картина напоминает Миядзаки, то по картинке неожиданно — советские мультфильмы, например "Кота в сапогах". Мур и Стюарт рассказывают о человеческой узколобости, нашей связи с природой и взрослении. "Выпускной" На Netflix с 11 декабря

Описание Кадр из фильма "Выпускной" © Cr. MELINDA SUE GORDON/NETFLIX