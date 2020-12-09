Умер артист Малого театра Вячеслав Езепов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Вячеслав Езепов умер в среду на 80-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, на сцене которого играл актер.

"В Малый театр пришло горе. На 80-м году жизни ушел из жизни наш коллега народный артист России Вячеслав Иванович Езепов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича", - говорится в сообщении на сайте театра.

О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно. "Прощаясь с одним из наших ведущих мастеров, подводя итоги творческой жизни Вячеслава Езепова, можно сказать, что это был великолепный мастер, наделенный яркой индивидуальностью и колоссальным талантом. Созданные им образы еще долгие годы будут жить в памяти зрителей Малого театра и коллег по цеху. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям творчества Вячеслава Ивановича Езепова", - указали в театре.

Езепов родился 7 октября 1941 года в Саратове. Окончил Школу-студию МХАТ, где учился на курсе Василия Топоркова и Киры Головко. В том же 1963 году был принят в Русский академический театр им. Леси Украинки (Киев). Езепов сразу начал с ведущих ролей, многие из которых в дальнейшем вошли в золотой фонд советского искусства. Наиболее важными работами того периода стали Крылов ("Иду на грозу") и Антон Чехов ("Насмешливое мое счастье") - эту роль Езепов продолжал играть и после ухода из Театра Леси Украинки, специально приезжая из Москвы в Киев.

Талантливого молодого актера заметил Анатолий Эфрос, пригласивший его в Театр им. Ленинского комсомола (сейчас - "Ленком"), где Езепов проработал в течение сезона. В дальнейшем он еще раз возвращался в Театр Леси Украинки, но постепенно главную роль в творческой жизни Езепова стал играть Малый театр, куда он был принят в 1967 году. За 53 года работы в Малом театре он исполнил около 40 ролей. В 2017 году Вячеслав Иванович впервые попробовал силы в качестве режиссера-постановщика - для дебюта он выбрал "Маленькие трагедии" Пушкина.

Езепов был известен не только как театральный актер - он сыграл более 60 ролей в кино и на телевидении, в том числе в художественных фильмах "Ася" (картина получила главный приз на фестивале во французском городе Кобур), "Господин Великий Новгород", "Хождение по мукам", "История одной любви", "Карл Маркс. Молодые годы" и других.