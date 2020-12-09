"Сибур" в 2020 году сохранил поддержку проектов культуры, несмотря на пандемию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Сибур" в 2020 году не стал сокращать поддержку проектов в сфере культуры, несмотря на пандемию. Об этом рассказал член правления компании Алексей Козлов на дискуссии "Глобальные ценности 4.0: культурный "перформанс" в условиях COVID-19" в рамках VII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

В январе - сентябре 2020 года "Сибур" получил по МСФО чистый убыток в размере 24,6 млрд рублей против чистой прибыли 103,16 млрд рублей годом ранее. Основной причиной стала курсовая разница - без учета этого фактора прибыль "Сибура" за этот период составила 71,9 млрд рублей.

"В этих тяжелых условиях компания приняла для себя принципиальное решение, что мы сохраним весь запланированный объем поддержки проектам в сфере культуры, несмотря на невозможность их реализации в ряде случаев. Более того, мы точечно поддержали ряд [творческих] коллективов, которые оказались в особо тяжелой ситуации в связи с пандемией", - сказал Козлов.

В 2019 году компания направила на поддержку культурных проектов 157,7 млн рублей.

По словам Козлова, благодаря сохранению объема поддержки удалось сохранить творческие коллективы в регионах присутствия компании, в число которых входят, в частности, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская и Тюменская области.

О конгрессе

VII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 9 по 11 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году - "Вакцинация экономики: ценностная трансформация мира людей и мира технологий - 2020".

Делегаты конгресса обсудят, как изменились потребности и ценностные ориентиры людей и почему сейчас для страны особенно важно развитие высокотехнологичных компаний, цифровых и ИИ-технологий, онлайн-образования, ИТ и экобиотехнологий в сельском хозяйстве.