На "Ленфильме" рассчитывают погасить долги киностудии в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство "Ленфильма" рассчитывает погасить долги киностудии в ближайшее время. К настоящему моменту сформирован бюджет киностудии на следующий год, его предстоит согласовать с советом директоров, сообщил журналистам в среду генеральный директор студии Федор Щербаков.

"Мы сейчас первое, что сделали, это провели анализ и [получили] понимание в финансах, в истории с долгами и так далее. Я думаю, что в самое ближайшее время вопрос с долгами вообще будет закрыт, и мы начнем жить по-новому. Сформировали бюджет киностудии на следующий год, который сейчас согласовываем с советом директоров, и, я надеюсь, что приступим к плановой работе. Пути развития намечены", - сказал Щербаков, который избран на пост гендиректора в начале сентября текущего года. О других деталях, касающихся бюджета и погашения задолженности киностудии, он не сообщил.

В октябре "Ленфильм" получил от Министерства культуры 486,6 млн рублей для погашения части основного долга по кредиту ВТБ. Эти средства покроют курсовую разницу, возникшую после 2014 года. Отмечалось также, что киностудия полностью погасила долги по газу и продолжает сокращать долги за электроэнергию перед "Петербургской сбытовой компанией".

В июле 2020 года врио гендиректора киностудии Инесса Юрченко сообщала, что основной долг перед банком ВТБ составляет 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей - по процентам. Кроме того, на тот момент среди других долгов киностудии были задолженность по налогам - 23,8 млн рублей, перед Госфильмофондом - около 51 млн рублей, по коммунальным платежам - 25 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что совет директоров "Ленфильма" утвердил программу финансового оздоровления киностудии. Финансовая модель развития компании предполагает выход на самоокупаемость в 2025 году.

Отмечалось также, что Министерство культуры, Министерство финансов, банк ВТБ и "Ленфильм" совместно работают над исполнением поручения президента РФ по предотвращению банкротства киностудии и дальнейшей нормализации ее экономического состояния. В переговорах с ВТБ киностудии удалось достичь льгот по обслуживанию кредитной линии: снизить ставку с 10% до 0,1%. Правительство РФ включило киностудию в реестр системообразующих предприятий.