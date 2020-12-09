Центр дебютного кино планируют открыть на базе "Ленфильма" в январе 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Петербургский "Ленфильм" совместно с Министерством культуры РФ планирует открыть в январе 2021 года Центр дебютного кино на базе киностудии для поддержки молодых кинематографистов. Об этом журналистам сообщил в среду генеральный директор кинокомпании Федор Щербаков.

"Что касается кино, то мы очень серьезно работаем с Министерством культуры над Центром дебютного кино, который может начать работать на базе "Ленфильма". Это такая, скажем так, образовательная история, которая будет помогать молодым кинематографистам делать первый кинодевелопмент для того, чтобы они могли подать свои заявки на конкурс. Многие эксперты говорят, что их не устраивает качество поступающих заявок. Чтобы повысить их уровень, Центр дебютного кино, собственно, и будет помогать дебютантам в этом вопросе", - сказал Щербаков, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, на киностудии рассчитывают уже в январе 2021 года объявить о первом конкурсе по сбору заявок для участия в проекте. "Это целая программа, которая будет призвана поэтапно оказывать действенную помощь молодым кинематографистам, то есть они будут приезжать несколько раз в год, мы с ними будем общаться, с ними будут работать режиссерские, сценарные и любые другие необходимые специалисты, чтобы дебютанты смогли повысить качество своих заявок", - разъяснил Щербаков.

Гендиректор "Ленфильма" также отметил, что киностудия тесно сотрудничает в этом вопросе с Фондом Александра Сокурова "Пример интонации". "Мы постоянно общаемся. Очень рассчитываю, что мы будем дополнять друг друга. Цели у нас общие абсолютно", - сказал он.

Бюро кино-экскурсий и пешеходная улица

Среди планов студии - обновление музейной экспозиции и создание экскурсионного бюро, которое будет заниматься организацией кинотуров по Петербургу. "Все-таки "Ленфильм" - это достопримечательное место Петербурга, и только сегодня мы закончили подготовку новых экскурсионных программ, а также завершили работу над созданием нормального экскурсионного бюро, которое сможет организовывать кино-экскурсии по Петербургу - не только по "Ленфильму", но отсюда отталкиваясь", - рассказал Щербаков.

Киностудия также продолжит работу по формированию креативного пространства на "Ленфильме", которая была начата при прежнем руководстве. "У нас абсолютная преемственность в этих вопросах, - сказал Щербаков. - Могу сказать, что мы рассчитываем окончательно благоустроить пространство между Каменноостровским проспектом и Кронверкской улицей, то есть открыть все ворота, убрать все шлагбаумы, и сделать это пешеходной зоной. Одна из основных задач - открыть киностудию людям, чтобы это было не какое-то место за заборами, как это происходит сейчас, а киностудия должна быть доступной для посещения, активной и дружелюбной зоной для тех, кто хочет здесь развиваться", - резюмировал гендиректор.

Киностудия "Ленфильм" ведет историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 1930-х годах. На студии сняты такие фильмы как "Чапаев", трилогия о Максиме, "Гамлет", "Человек-амфибия", "Полосатый рейс", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.