В Москве назовут лауреатов премии "Большая книга"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Имена лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" назовут на торжественной церемонии в Москве.

В список финалистов сезона вошли 13 произведений.

Генеральный директор премии Георгий Урушадзе рассказал ТАСС, что "Большая книга" не перестает удивлять и открывать миру новые имена. "Не устаю удивляться уже пятнадцать лет: в каждом сезоне есть открытия. Многих авторов этого сезона я читал раньше - например, Иличевского, Идиатуллина, Букшу, Макушинского. А вот за "Сияние "жеможаха" огромное спасибо юбилейному сезону, - отметил собеседник ТАСС. - В прошлые годы моими личными открытиями становились Марина Степнова, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников, Роман Сенчин и многие другие финалисты и лауреаты премии, теперь - любимые авторы".

Эксперты премии по просьбе ТАСС рассказали о финалистах.

"Земля" и "Деление на ночь"

Писатель, председатель совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов выделил три романа: "Деление на ночь" Григория Аросева и Евгения Кремчукова, "Генерал и его семья" Тимура Кибирова и "Земля" Михаила Елизарова.

"Деление на ночь", по словам Бутова, непростая книга, своего рода метафизический детектив, где "поиск пропавшего человека превращается для ищущего в поиск определения самого себя".

Роман "Генерал и его семья", отметил эксперт, написан одним из наиболее значимых поэтов своего времени, хотя и в прозе. "У романа есть как бы три стороны. С одной стороны, он семейный, и во многом наверняка автобиографический. С другой стороны, это, конечно, исторический роман о советском времени, его свойствах, чертах, болях и радостях", - сказал Бутов.

Сюжет "Земли" Елизарова, говорит Бутов, построен вокруг бизнеса смерти: "Не в том плане, что там всех убивают, а в смысле похоронных дел. Предсказуемо это довольно мрачное повествование, в котором автор имел сложное намерение, как и полагается настоящему романисту, с одной стороны, изобразить какую-то определенную и скрытую практически ото всех сторону жизни, всем известную, а с другой, через это показать экзистенциальные глубины человеческого существования вообще".

О "советском Джеке Лондоне"

Сергей Шаргунов, писатель, главный редактор журнала "Юность" выделил книгу Василия Авченко и Алексея Коровашко "Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке". Герой книги - писатель Куваев, которого называли "советским Джеком Лондоном" - путешественник, полярник, геолог, автор "Территории", легендарного романа о поисках золота на северо-востоке СССР. Он писал о человеческом мужественном выборе. Был идеалистичен, упрям, не щадил себя.

"Вокруг книги, кстати, возникла напряженная полемика в соцсетях. Удивительно, как расколола интеллектуальную общественность фигура полузабытого писателя - дикие страсти, взаимные анафематствования, полярные оценки - от уничижения до восторга", - сказал Шаргунов. Он предположил, что читатели истосковались по положительным героям.

"Чертеж Ньютона" и "Наполеонов обоз"

Писатель Владимир Березин, говоря о книге "Чертеж Ньютона", заметил, что ее автор Александр Иличевский очень интересный феномен в российской литературе. "Он сочетает в себе хорошее физтеховское образование и любовь к пространству, то есть, как мне кажется, главным героем его романов становятся цвет неба над пустыней, шум моря, ночная дорога, запахи садов и лесов, возможность перемещения по странам и континентам. Человека, который по своей воле, или по стечению обстоятельств, сидит на месте, это завораживает", - заметил Березин.

Генеральный директор Торгового дома книги "Москва" Марина Каменева отметила трилогию Дины Рубиной "Наполеонов обоз". Эксперт уверена, что читатель узнает фирменный стиль писательницы. "Действие перебрасывается из одной эпохи в другую и охватывает разные страны и судьбы десятков людей. Но, наверное, самое главное, что в центре всего этого повествования - история любви", - сказала Каменева.

"Насквозь" и "Собиратель рая"

Прозаик, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова, говоря о романе Ксении Букша "Чуров и Чурбанов", отметила, что он примечателен занятным сюжетным построением с внутренней загадкой. "Герои учатся вместе в медицинском институте, их жизненные пути потом развиваются параллельно, но таинственным образом оказываются связаны. Медицинская тематика в наше время особенно интересна читателям", - отметила она.

Эксперт также выделила книгу Шамиля Идиатуллина "Бывшая Ленина". По ее словам, писатель известен своей острой наблюдательностью и основательным знанием современной жизни. "Только он умеет так точно воссоздать атмосферу сегодняшнего провинциального города, рассказать о реальных проблемах его обитателей", - отметила она.

Автор "Насквозь" Наталья Громова - литературовед, архивист, знаток литературного быта ХХ века, а сам роман повествует о взрослении и становлении личности, выборе пути, встречах и разрывах, семейных драмах и новых встречах. "Роман во многом автобиографичен, исповедален, однако в нем намеренно смешаны персонажи - выступающие под своими именами и зашифрованные. Это тонкое психологическое сочинение, окрашенное острым восприятием героиней непростых и противоречивых событий нашей недавней истории", - отметила в беседе с ТАСС прозаик, заведующая отделом прозы журнала "Знамя" Елена Холмогорова.

Холмогорова также рассказала о книге Алексея Макушинского "Предместья мысли. Философическая прогулка". "Изящная интеллектуальная игра, в которую приглашает автор, предлагая совершить путешествие в компании великих философов Николая Бердяева и Жака Маритена, не только погружает в прошлое, но гармонично переходит в наблюдения за окружающей действительностью и размышления о дне сегодняшнем", - заметила она.

Прозаик, литературовед Майя Кучерская, в свою очередь, также отметила роман Громовой, сказав, что считает его одним из самых сильных текстов сезона: "Особенный смысл и силу изложенной здесь истории семьи придает то, что за рисунком внешних событий Наталья Громова неизменно видит сияние высшего замысла", - сказала она. Кроме того, Кучерская выделила книгу Евгения Чижова "Собиратель рая". По ее словам, это роман - не о ностальгии, как сообщает аннотация, а о памяти и беспамятстве, о механизмах и "носителях" воспоминаний. "Но, сочинив роман на вообще-то очень модную тему, Чижов как-то ухитрился остаться вне всякой конъюнктуры, удержаться от соблазна нравиться читателю, заигрывать с ним, поражать его воображение", - сказала она.

"Сияние "жеможаха" и "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы"

Писатель, член экспертного совета премии "Большая книга" Алексей Андреев, говоря о "Сиянии "жеможаха" Софии Синицкой, заметил, что три повести-фантасмагории, действие в которых происходит, по большей части, во время Великой Отечественной войны, написаны сказовым энергичным языком, "а реальное и не очень реальное, а порой и сказочное, соприсутствует и выглядит вполне достоверно и уместно".

Андреев также отметил книгу Павла Селукова "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы". По его словам, в своих рассказах, совсем небанальных и часто неожиданных по своим сюжетам и ярким персонажам, Селуков демонстрирует удивительную и редкую в наше время способность точно, емко и фактурно показать, как часто наперекор всему в людях проявляется человечность.

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, Роспечать и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.