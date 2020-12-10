Новогодняя приключенческая мелодрама "Серебряные коньки" выходит в российский прокат

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новогодняя приключенческая мелодрама "Серебряные коньки" о событиях, которые разворачиваются в канун 1900 года, выходит в широкий российский прокат. Команда проекта хотела воссоздать романтический образ Санкт-Петербурга и сделать фильм "признанием в любви" к этому городу, рассказал режиссер Михаил Локшин.

"Мы искали новый образ города, может даже, со взглядом со стороны. <…> Мы хотели, так как фильм романтический, увидеть его как романтический город, как представлена иногда, скажем, Венеция", - рассказал Локшин на пресс-конференции. По словам режиссера, фильм можно считать одой Санкт-Петербургу, признанием в любви к городу.

Картина "Серебряные коньки" стала для режиссера полнометражным дебютом. Действие фильма разворачивается в конце XIX века в Петербурге, главными героями становятся сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алиса, грезящая об изучении наук. Судьбы молодых людей переплетаются удивительным образом. Для исполнителей этих ролей Сони Присс и Федора Федотова роли стали дебютными. Также на экране появляются Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Юра Борисов и другие артисты.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с января по май 2019 года. Из-за погоды лишь часть эпизодов команде удалось запечатлеть на естественном льду. Некоторые массовые ледовые сцены снимались в павильонном комплексе. Артисты, которые принимали участие в ледовых эпизодах, осваивали мастерство катания на коньках в течение нескольких месяцев под руководством тренеров и каскадеров.

"Мы серьезно подошли к вопросу катания, потому что было бы непозволительно снимать фильм о коньках, в котором люди плохо катаются. <…> В общей сложности потребовалось 3,5 месяца, чтобы актеры научились красиво и правильно скользить, делать трюки. Они ежедневно занимались по 5-6 часов на хоккейной площадке в Петербурге. Падали, бились, к сожалению, не без этого, но в итоге натренировались до такой степени, что практически все трюки исполнили сами", - поделился с журналистами один из продюсеров фильма Петр Ануров.

Как рассказал продюсер, саундтрек "Серебряных коньков" записывали на британской студии Abbey Road, где писали альбомы The Beatles, Pink Floyd и другие известные музыкальные коллективы. Композитором выступил британец Гай Фарли. Фильм создавался совместно компанией "Централ Партнершип", ГПМ КИТ, "Кинослово", студией "ТриТэ" Никиты Михалкова при участии телеканала "Россия 1".