Мариинка представит концертное исполнение оперы "Набукко" при участии Пласидо Доминго

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Пласидо Доминго исполнит в Мариинском театре в четверг заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Набукко". Опера прозвучит в концертном исполнении на Новой сцене Мариинки, сообщила пресс-служба театра.

"Концертное исполнение "Набукко" Верди с Пласидо Доминго пройдет 10 декабря под управлением маэстро Валерия Гергиева, с которым певца связывают годы сотрудничества. В 2013 году Доминго уже пел здесь Набукко в постановке Дмитрия Бертмана. Партнерами испанского артиста будут ведущие солисты мариинской труппы", - рассказали в пресс-службе.

В партии Абигайль выступит Татьяна Сержан, в образе Фенены выйдет Екатерина Семенчук. Обе артистки являются примадоннами вердиевского репертуара в Мариинском и часто исполняют вердиевских героинь на ведущих мировых сценах. Среди исполнителей мужских партий - Сергей Скороходов (Измаил), несколько сезонов назад покоривший своим исполнением публику чикагской Лирик-оперы, и Михаил Петренко, которого для роли Захарии приглашал театр Ла Скала.

В соответствии с изменениями в постановлении правительства Санкт-Петербурга № 121 зрители младше 16 лет на концерт не допускаются.

Доминго в Мариинском

В 1992 году Пласидо Доминго впервые выступил на петербургской сцене в титульной партии в опере Верди "Отелло". Позже он пел в Мариинском театре в операх "Парсифаль", "Валькирия", "Макбет", "Травиата".

Певец также выступал и в качестве дирижера: под его управлением звучали оперы "Аида", "Травиата", "Валькирия". На международном фестивале "Звезды белых ночей" в 2018 году он выступил в Мариинском сначала как артист, а затем как дирижер.