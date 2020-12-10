На Камерной сцене Большого театра покажут премьеру ранней оперы Бизе "Искатели жемчуга"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ранняя опера композитора Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" будет представлена в четверг на Камерной сцене Государственного академического Большого театра России, она откроет парад оперных премьер 245-го сезона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Искателей жемчуга" предполагалось выпустить еще в предыдущем сезоне, который из-за пандемии коронавируса был сокращен. Новую дату премьеры назначили на 3 декабря. Но и тогда показать "Искателей жемчуга" не удалось, потому что болели некоторые артисты. Теперь, слава богу, все здоровы, и премьера наконец состоится. Она будет первой оперной премьерой 245-го сезона Большого театра", - уточнила представитель пресс-службы.

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Она рассказала, что "Искатели жемчуга" - это первая опера Бизе, поставленная на театральной сцене. Молодому композитору ее заказал парижский Театр-Лирик в середине XIX века. Бизе написал произведение стремительно, всего за несколько месяцев. Премьера состоялась 30 сентября 1863 года.

"В Большом театре опера "Искатели жемчуга" ставилась лишь однажды, в начале прошлого века. Главные партии в спектакле исполнили Антонина Нежданова, Леонид Собинов, Александр Герасименко, Матвей Горяинов", - продолжили исторический экскурс в пресс-службе ГАБТ.

По словам собеседницы агентства, предстоящая премьера на Камерной сцене представляет новейшую музыкальную редакцию этой оперы. "На основе авторской дирижерской партитуры, обнаруженной только в 1990-х годах, а также рукописей из Национальной библиотеки Франции дирижер Брэд Коэн в 2002 году создал новую редакцию, максимально приближенную к оригинальной версии, которая и прозвучит на Камерной сцене Большого", - пояснила она.

Дирижером-постановщиком выступил Алексей Верещагин. Осуществить постановку был приглашен молодой драматический режиссер и сценограф Владиславс Наставшевс, для которого "Искатели жемчуга" станут дебютом на оперной сцене.

Главные партии исполнят Тамара Касумова, Татьяна Федотова, Ярослав Абаимов, Константин Артемьев, Константин Сучков, Азамат Цалити, Алексей Прокопьев, Кирилл Филин, Давид Целаури, перечислили в пресс-службе Большого театра.

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в зале Камерной сцены, рассчитанной на 200 мест, будут находиться только 50 зрителей. Премьерные показы пройдут также 11, 12 и 13 декабря.