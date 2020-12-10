В "Ленкоме" временно отменили спектакли с Чуриковой

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Спектакли с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой временно отменены в театре "Ленком Марка Захарова", чтобы не допустить ее заражения коронавирусом. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер в четверг.

"Мы жалеем Инну Михайловну Чурикову <...> - спектакли с ее участием сейчас изъяли из репертуара. Потому что нам будет очень жалко, если, не дай бог, что-то случится с нашей прелестной, уникальной артисткой", - сказал Варшавер.

Также он рассказал, что народный артист РСФСР Александр Збруев уже перенес коронавирус. "Александр Викторович Збруев тоже уникальный артист, ведущий, 65+ тоже, как вы понимаете. Но он переболел, у него есть антитела, и мы надеемся, что все-таки второй раз это не произойдет. Но мы делаем все возможное и невозможное - привозим его в театр, отдельно он ходит по театру, чтобы стараться меньше с кем-то контактировать", - сказал Варшавер.