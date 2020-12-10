Русский ПЕН-Центр назвал имена лауреатов литературной премии им. Фазиля Искандера

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера в четверг объявило лауреатов 2020 года.

Президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов сообщил, что в этом году выбор лауреатов был как никогда трудным.

"Практически все произведения из короткого списка прозы отличались высоким качеством, новизной, собственной образной системой, - сказал Попов ТАСС. - Поэтому в прозе у нас сразу три лауреата с очень разными по стилю, но сходными по гуманистической направленности произведениями. Здесь и живой классик Валерий Попов с поразительной, горькой и веселой, лихо закрученной повестью, и совсем еще молодой Артемий Леонтьев со своим новым, третьим по счету романом". Интересным, по его словам, оказался и сценарий по рассказам Искандера, тонко и точно приближенный к "языку кино" Еленой Усачевой и Георгием Касвиным.

Лауреаты премии

В номинации "Проза" лауреатом стал Валерий Попов с повестью "Мы не рабы". В этой же номинации получили специальные премии и стали лауреатами: Максим Замшев за роман "Концертмейстер" и Артемий Леонтьев за роман "Москва, Адонай!"

В номинации "Поэзия" победила Елена Буевич (Украина) за книгу стихотворений "Остаться в Евпатории", а в категории "Дерево детства" лауреатом стал Виталий Шария (Абхазия) за рассказ "Машинка времени". В номинации "Киносценарий и драматургия" жюри присудило премию Георгию Касвину и Елене Усачевой, совместно создавшим сценарий полнометражного художественного фильма "Мне отмщение, и аз воздам" по рассказам Фазиля Искандера.

Член жюри, писатель Борис Евсеев заметил, что в новой номинации "Дерево детства" отмечен жанр короткого рассказа, которому Фазиль Искандер придавал огромное значение. "Виталий Шария, ставший лауреатом в этой номинации, по-своему и очень достойно перекликается с творчеством великого писателя. Сильное впечатление произвел роман Максима Замшева, получившего премию за необычность замысла и мощную полифонию голосов недавней эпохи. Живой отклик у членов жюри вызвала номинация "поэзия", где все были на высоте, а победила живущая в Черкассах создательница превосходных стихов и переводов на русский язык славянской поэзии Елена Буевич", - сказал он.

Пятый сезон Международной премии имени Фазиля Искандера стартует в конце января 2021 года.