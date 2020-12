WSJ: российский сериал "Эпидемия" вошел в Топ-10 иностранных проектов на Netflix

ТАСС, 10 декабря. Российский сериал "Эпидемия" (To the Lake, 2019) Павла Костомарова вошел в десятку самых популярных сериалов на иностранном языке среди пользователей стримингового сервиса Netflix в США. Об этом в среду вечером сообщила газета The Wall Street Journal .

Российский проект занял восьмое место рейтинга. В первую тройку вошли немецкие сериалы "Варвары" (Barbarians, 2020) и "Тьма" (The Dark, 2017), а также датское шоу "Дождь" (The Rain, 2018). Популярными также стали испанский сериал "Бумажный дом" (Money Heist, 2017), мексиканский "Темное желание" (Dark Desire, 2020), норвежский "Рагнарёк" (Ragnarok, 2020), колумбийское шоу "Всегда ведьма" (Always a Witch, 2019), японское аниме "Семь смертных грехов: гнев богов" (The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods, 2019) и турецкая драма "Хакан - защитник" (The Protector, 2018-2020).

Как отмечает The Wall Street Journal, зрители предпочли триллеры и ленты с динамичным развитием сюжета комедиям и романтическим фильмам.

Рейтинг Netflix рассчитывается на основе того, сколько подписчиков платформы просмотрели по меньшей мере две минуты сериала за первые 28 дней его размещения на платформе. По мнению компании, двух минут достаточно, чтобы определить интерес к фильму и намерение продолжать его просмотр.

Постапокалиптический триллер "Эпидемия" вышел на Netflix 7 октября в переводе на 12 языков с дубляжом и субтитрами в премиальной категории Netflix Originals.