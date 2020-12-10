В Netflix рассказали, что смотрели российские пользователи в 2020 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Жанр драмы стал самым популярным в российском сегменте Netflix в этом году, говорится в сообщении пресс-службы сервиса, поступившем в ТАСС.

"Мы сопереживали и плакали: драма всегда занимала особое место в сердцах россиян, неудивительно, что и на Netflix драма стала самым популярным жанром в нашей стране (с приростом в три раза за последний год). Оставаясь дома на самоизоляции, мы переживали, радовались и плакали вместе с героями самых популярных драматических картин: с весенними релизами "Белые линии" и "Голливуд" и теперь, во время второй волны, с "Ходом Королевы", "Энолой Холмс" и "Эпидемией", - сказали в пресс-службе.

Вторым по популярности жанром в России стала комедия (с ростом около 90% за текущий год). Среди самых популярных проектов - "Пара на праздники", "Половое воспитание", "Эмили в Париже", "Мне это не нравится", "Хэллоуин Хьюби". Среди популярных мультфильмов оказались "Губка Боб в бегах", "Руководство для нянь: как поймать монстра", "Босс-молокосос: Лови карапуза!"

Одними из самых ярких спортивных событий на Netflix в России стали документальный проект "Последний танец" и мини-сериал "Ход королевы". Сразу после выхода этого сериала во всем мире вырос интерес к шахматам как к виду спорта.

Просмотры романтических фильмов и сериалов в России в этом году выросли в три с половиной раза по сравнению с 2019 годом. Самыми популярными стали "Будка поцелуев - 2", "Всем парням: P.S. Я все еще люблю тебя", "Любовь гарантирована" и "Безнадежно не замужем".

Данные основаны на разнице общего количества просмотренных часов с января по ноябрь 2019 и 2020 годов. Все самые популярные наименования основаны на списках популярных среди россиян фильмов и сериалов, которые выходили на Netflix с января по ноябрь 2020 года.