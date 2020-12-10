Нарышкин вручил премии СВР в области литературы и искусства

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ежегодная премия Службы внешней разведки (СВР) России имени Е. М. Примакова в области литературы и искусства была вручена российским авторам и издателям за произведения о разведке. Имена лауреатов огласил в четверг руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов, а нагрудные знаки вручил глава СВР России Сергей Нарышкин.

Первой премии был удостоен Владимир Антонов, умерший 6 мая 2020 года. Антонов выпустил более 50 книг. Среди них изданные в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" биографии "Конон Молодый", "Яков Серебрянский", "Павел Судоплатов", "Наум Эйтингон" и "Кембриджская пятерка". Он принимал участие в работе над шеститомным изданием "Очерки истории российской внешней разведки".

Затем награду принял Алексей Бондаренко за создание книги "Алексей Ботян". "Издательство "Молодая гвардия" выпустило две моих книги про Алексея Николаевича Ботяна. Первая книга - "Подлинная история майора Вихря" была подарком Алексею Николаевичу и в прямом, и в переносном смысле слова, потому что ему на вековой юбилей эту книгу вручали в специальном издании. Вторая книга в этом году, к сожалению, стала уже памятником и вышла в серии "Жизнь замечательных людей". Но я счастлив, что памятник получился достойный, чему свидетельствует эта премия", - отметил Бондаренко.

Награда была вручена также Николаю Долгополову за серию статей о разведке. Принимая премию, Долгополов представил свою последнюю книгу "Легендарные разведчики 3". "Эта книга вышла в понедельник во многом благодаря тому, что директор Службы внешней разведки в конце января - начале февраля рассказал о семи разведчиках-нелегалах, которых почти никто раньше не знал. <...> Я поднял свои старые записи, нашел запись с первым российским разведчиком Борисом Игнатьевичем Гудзем. Здесь и многие другие люди, которых мы прекрасно знаем - Санников, Коротков. Эту книгу я посвятил столетию службы", - отметил он.

Премии было удостоено издательство "Вече" за серию книг "100 лет Службе внешней разведки". Нагрудные знаки приняли генеральный директор издательства Леонид Палько и главный редактор Сергей Дмитриев. "На следующий год будет 30 лет нашему издательству, все эти 30 лет мы являемся историко-патриотическим издательством, несмотря на влияние времени, влияние новых направлений в литературной деятельности, мы делали и делаем книги про Россию, про патриотизм. <...> И мы своей стезе верны", - произнес Палько.

О премии

Премия за лучшие художественные произведения об отечественной разведке была учреждена 6 января 2000 года. Ее основной целью является привлечение внимания широкой российской общественности к лучшим работам о разведке, рассказывающим о людях, причастных к истории нашей страны и мало известных широкой публике из-за специфики работы.

Ежегодно присуждаются премии авторам лучших работ в области литературы, изобразительного искусства, телевидения и журналистики. Лауреатами премии в разное время становились народный артист СССР Юрий Соломин, народный художник СССР Алексей Шилов, народный художник РФ скульптор Андрей Ковальчук, писатель и историк спецслужб Теодор Гладков, писатель и журналист Николай Долгополов и многие другие.