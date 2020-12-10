Пользователи "Одноклассников" назвали лучшие фильм и сериал 2020 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Кинокартина "Лед 2" и сериал "Ольга" стали победителями голосования пользователей "Одноклассников" как лучшие фильм и сериал 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Одноклассники" подвели итоги третьей ежегодной премии "Самый ОК!" на основе голосования пользователей. Победителей выбирали в шести номинациях: хит, фильм, сериал, шоу, трансляция и блог 2020 года. В этом году голосование длилось две недели, пользователи соцсети воспользовались приложением для выбора победителей 1,38 млн раз. Отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки. В премии принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.

Победители в номинациях

Победителем в номинации "Лучший фильм" стала картина "Лед 2". За нее проголосовали 35% пользователей. С результатом 32% идет фильм "Доктор Лиза", который посвящен жизни Елизаветы Петровны Глинки. На третьем месте - "Стрельцов". Сериалом года стала комедийно-драматическая "Ольга" от телеканала ТНТ. За этот сериал отдали голоса 41% пользователей. Также в тройку лидеров попали "Зулейха открывает глаза" (21%) от "России-1" и "Эпидемия" (20%) от телеканала ТВ-3.

Победителем в номинации "Шоу года" стал пятый сезон детского музыкального проекта "Ты супер!" с НТВ (получил 34% голосов). Второе место и 25% голосов получило шоу "Ледниковый период" от Первого канала, третью строчку занял "Решала", который идет на телеканале "ЧЕ!" (19%).

Хитом года пользователи назвали песню "Девочка танцуй" от дуэта Artik & Asti (37% голосов). Далее следуют трек "Краш" от Клавы Коки & NILETTO (21%), и "Французский поцелуй" от Миши Марвина & Ханны (20%).

Среди трансляций лучшим пользователи признали эфир концерта "Онлайн-марафон" от "Русского Радио" в Crocus City Hall. Сразу за ним оказалась трансляция "Алые Паруса" в честь выпускного вечера из Санкт-Петербурга от "Пятого канала", третье место получила трансляция классического онлайн-концерта "Домашние сезоны. Денис Мацуев".

Большая часть голосов в номинации "Блог года" ушли трэвел-блогу "Вокруг Светы", который во время пандемии коронавируса рассказывал пользователям соцсети об интересных местах в России. На втором месте оказался проект "Уютный ЗОЖ", который помогал пользователям оставаться в форме на самоизоляции, на третьем - блог "Неугомонные".