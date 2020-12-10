Власти Петербурга заявили, что театры следуют действующим ограничениям по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Все театры Санкт-Петербурга работают, не нарушая действующие в городе ограничения по коронавирусу. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по культуре Борис Пиотровский в четверг на брифинге, посвященном мерам по борьбе с коронавирусом.

"У нас на сегодняшний день нет ни одного нарушителя среди государственных театров. И среди негосударственных театров у нас нет нарушителей, - сказал Пиотровский. - В общем, в этой сфере у нас особо острых проблем сейчас нет. Мы постоянно за этим следим, взаимодействуем с театральным сообществом, отвечаем на все их вопросы, ведем разъяснительную работу. В общем, благодаря этой деятельности нам удалось жить без нарушений".

Он отметил, что нарушения были зафиксированы на онлайн-сервисах по поиску и продаже билетов на мероприятия. "У нас есть точечно среди агрегаторов продажи билетов пока мероприятия, которые не убраны с продажи. Мы с ними взаимодействуем. Сейчас подавляющее большинство их уже убрали объявления о том, что ведется продажа - отменили мероприятия, перенесли", - пояснил зампред комитета.

По словам Пиотровского, большинство театров Петербурга продолжают работать в рамках действующих правил - наполняемость зала не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Исключение - театры, чей репертуар рассчитан на детей до 16 лет. Однако, по его словам, сегодня в Большом театре кукол, аудиторией которого являются в том числе дети, состоится премьера спектакля "Танго, упавшее в небо".

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о временном ограничении работы театров, музеев, организации концертов, а также работы кафе и ресторанов в период с 30 декабря по 10 января. С 4 декабря приостановлена работа театров, музеев и выставок в торговых центрах. С 4 декабря детям до 16 лет запрещается посещать спектакли и концерты. Театрам, музеям и "иным организациям исполнительских искусств" рекомендуется возвращать полную стоимость билетов посетителям, обязанным соблюдать режим самоизоляции. Мероприятия с участием более 50 человек - как в помещениях, так и на открытом воздухе - должны согласовываться с властями.

По последним данным, в Петербурге выявили 163 163 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 91 808 человек, умерли 6 109 пациентов. За последние сутки в городе выявили 3 774 случая заражения - максимум за все время пандемии.