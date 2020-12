Манеж в Петербурге покажет в 2021 году классическую русскую скульптуру и работы Яна Фабра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге объявил планы на 2021 год. Весной публика увидит выставку классической русской скульптуры XVIII-XX веков, созданную совместно с ведущими музеями России, а осенью познакомится с фильмами-перформансами, инсталляциями и другими работами знаменитого бельгийского художника Яна Фабра, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе площадки.

"Манеж совместно с Государственным Русским музеем, Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей и в сотрудничестве с более чем 30 ведущими музеями России представит выставочный проект "Классическая русская скульптура. От Федота Шубина до Александра Матвеева". Экспозиция в Манеже позволит увидеть красоту и эстетическую самодостаточность такого направления в искусстве, как скульптура", - рассказала представитель выставочной площадки.

Работы "золотого века" русской скульптуры будут демонстрировать с марта по май следующего года. "Кураторская команда предложит зрителю абсолютно академический отбор работ в современной интерпретации", - отметил ТАСС директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара. В подготовке проекта задействованы ведущие научные сотрудники крупнейших российских музеев совместно с театральным режиссером Василием Бархатовым и командой архитектурной мастерской "Циркуль".

Участники Венецианской биеннале и Ян Фабр

Летом, в июне - июле, публике в Петербурге представят экспозицию арт-группы Recycle, специально созданную для Манежа художниками Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым, которые неоднократно становились участниками Венецианской биеннале и представляли Россию на этом смотре в 2017 году.

В рамках проекта I See What You Mean они "расскажут большую, визуально насыщенную историю о новых способах коммуникации и взаимодействия человека с материальным миром, о той энергии, которая возникает между личностью и искусственным интеллектом, а также об обретении новой сущности не только в физическом, но и в воображаемом мире", - отметил Пригара. Планируется, что работы, представленные на экспозиции в Петербурге, будут связаны посредством виртуальной реальности с инсталляциями в одной из крупнейших зарубежных галерей современного искусства.

"Осенью мы откроем экспозицию одного из самых значительных художников современности - Яна Фабра. Акционист, мыслитель, драматург, скульптор и художник, он оказал огромное влияние на развитие современной визуальной культуры. Зрители смогут увидеть в Манеже персональное высказывание, которое от имени художника расскажет о его многогранном творчестве, бесконечной энергии и таланте", - рассказал директор Манежа. На выставке зрителям продемонстрируют семь фильмов-перформансов, созданных Фабром в период с 1997 по 2020 годы, а также покажут его скульптуры и инсталляции и рисунки.

Центральный выставочный зал "Манеж", расположенный в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии, является крупнейшим экспозиционным пространством в центре Петербурга. На его площадке регулярно представляют новые проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, и проводят образовательные мероприятия для широкой аудитории.