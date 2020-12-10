Хор Минина отметит юбилеи Чайковского и Свиридова

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский камерный хор, его директор, пианист Дмитрий Сибирцев и тенор, солист Большого театра России Максим Пастер дадут концерт в Москве накануне 105-летия композитора Георгия Васильевича Свиридова с программой-посвящением ему, а также другому "юбиляру" этого года - Петру Ильичу Чайковскому. Об этом сообщила в четверг пресс-служба коллектива.

"В программе концерта 15 декабря прозвучат произведения композиторов, юбилеи которых мы отмечаем в этом году: 180-летие Петра Ильича Чайковского и 105-летие Георгия Васильевича Свиридова", - рассказали в хоре.

Творчество Свиридова всегда было близко коллективу, основанному народным артистом СССР Владимиром Мининым. "Московский камерный хор был не только первым исполнителем многих моих сочинений, - напомнили в хоре слова самого Свиридова. - Но он явился тем первым хором, который открыл мне возможности этого жанра. Не раз в его искусстве я находил вдохновение. Отдача здесь невероятная".

На вечере прозвучат произведения из вокального цикла Свиридова "У меня отец - крестьянин" на стихи Сергея Есенина, чье 125-летие отмечалось в октябре. Солистка Московского камерного хора Кристина Папанина споет романс "Осенью" на стихи Михаила Исаковского.

Музыкальным подношением Чайковскому станут ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" и романсы.