Александр Иличевский назван лауреатом премии "Большая книга"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Писатели Александр Иличевский, Шамиль Идиатуллин и Тимур Кибиров названы лауреатами Национальной литературной премии "Большая книга". Церемония награждения состоялась в Москве.

Иличевский получил первое место за роман "Чертеж Ньютона".

"Я не ожидал. Я очень уважаю и очень доволен вашим выбором. <...> Я очень доволен за свой текст. Я очень готовился к этому моменту, я знал, что выиграю. Честно говоря, я сильно рад. Большое вам спасибо!" - сказал по видеосвязи Иличевский, который находится в Иерусалиме.

Писатель Владимир Березин, говоря о книге "Чертеж Ньютона", заметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что ее автор - очень интересный феномен в российской литературе. Он сочетает в себе хорошее физтеховское образование и любовь к пространству, то есть главным героем его романов становятся цвет неба над пустыней, шум моря, ночная дорога, запахи садов и лесов, возможность перемещения по странам и континентам. Человека, который по своей воле, или по стечению обстоятельств, сидит на месте, это завораживает, отметил Березин.

Второе место занял Тимур Кибиров и роман "Генерал и его семья". Кибиров не произносил речь, так как сказал, что премия стала для него полной неожиданностью.

В беседе с корреспондентом ТАСС писатель Михаил Бутов отметил, что роман "Генерал и его семья" написан одним из наиболее значимых поэтов своего времени, хотя и в прозе. У романа есть три стороны. С одной стороны, он семейный и во многом наверняка автобиографический. С другой стороны, это, конечно, исторический роман о советском времени, его свойствах, чертах, болях и радостях.

На третьем месте - писатель Шамиль Идиатуллин с романом "Бывшая Ленина". По его словам, книга повествует о героине Лене, в жизни которой все вдруг стало бывшим. Но в какой-то момент Лена говорит: это вы бывшие, а я настоящая. Книга также рассказывает об эпидемии вируса, рассказывает и о том, как надо выживать, как надо искать грань между настоящим, прошлым и будущим, как дорожить своей жизнью, любовью, свободой, которую, по словам писателя, россияне, в том числе из-за ковида, все меньше себе позволяют.

Прозаик, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова, говоря о романе "Бывшая Ленина", заметила ТАСС, что писатель известен своей острой наблюдательностью и основательным знанием современной жизни. Только он умеет так точно воссоздать атмосферу сегодняшнего провинциального города, рассказать о реальных проблемах его обитателей, отметила она.

Специальный приз

В преддверии вручения премий по решению оргкомитета "Большой книги", президиума Российского книжного союза, редакции "Литературной газеты" и Союза писателей и Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации приз "За вклад в развитие книгоиздания и литературы" вручен главе Роспечати Михаилу Сеславинскому.

Вручил престижную награду глава Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации, директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, "Большая книга" много лет служит надежным ориентиром в удивительном, бескрайнем мире российской словесности. "Ее лауреаты не только формируют интеллектуальную моду, но и побуждают своих читателей мыслить вечными категориями добра, справедливости, человечности и гуманизма", - отметил Нарышкин.

По его словам, сейчас, во время цифровых технологий и социальных сетей, становится все сложнее поддерживать и развивать книжный рынок и книгоиздание, прививать любовь гражданам, особенно школьникам и молодежи, к хорошей книге. "В этом смысле мы, конечно, отдаем должное заслугам Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я уверен, все присутствующие в этом зале скажут, что Роспечать была и остается надежным и верным наставником и даже другом", - заметил Нарышкин.

По итогам читательского голосования первое место занял Михаил Елизаров и его роман "Земля", на втором - Дина Рубина и трилогия "Наполеонов обоз", замыкает тройку Алексей Макушинский и его "Предместья мысли. Философическая прогулка".

Также был объявлен лауреат премии "Литблог". Им стал Сергей Лебеденко - автор Telegram-канала "Книгижарь".

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, Роспечать и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.