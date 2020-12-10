В Москве откроют памятник Олегу Табакову

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Открытие скульптурной композиции "Атом Солнца Олега Табакова", приуроченной к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР, состоится в Москве в ближайшие дни. Из-за ограничений, связанных с пандемией, точная дата церемонии не раскрывается, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра Олега Табакова.

"В 2020 году народному артисту СССР Олегу Павловичу Табакову исполнилось бы 85 лет. К этому событию приурочено открытие скульптурной композиции "Атом Солнца Олега Табакова", - сказали в пресс-службе и добавили, что открытие состоится в ближайшие несколько дней, а точная дата не раскрывается, чтобы избежать скопления людей.

В театре отметили, что установка скульптуры была включена правительством РФ в план мероприятий на 2019 год в рамках проведения Года театра, но в силу разного рода обстоятельств это стало возможным только сейчас. Скульптурная композиция создана и установлена на средства родных, друзей, учеников и коллег Табакова. Композиция расположена в том же районе, где находится Новая сцена Театра Олега Табакова - открытие этой сцены было мечтой артиста, которая сбылась только в конце его жизни.

Автором скульптурой композиции выступил народный художник РФ Александр Рукавишников. Как говорят в театре, ему удалось очень точно отразить в своей работе черты Табакова, который был не только очень талантливым, но и необычным, ярким человеком. "Скульптурная композиция апеллирует и к чувству юмора, которым обладал и которое ценил в людях Олег Табаков - противник ложного пафоса и напыщенности", - сказали в пресс-службе.

"В композиции, имеющей свою внутреннюю драматургию, представлен сам Олег Павлович, кот Матроскин и, конечно, Атом солнца - символ таланта: когда Олег Табаков еще был молодым артистом театра "Современник", драматург Виктор Розов, увидев его на сцене, сказал, что одаренность актера освещает весь спектакль, как будто бы Табаков проглотил атом Солнца", - рассказали в театре.

Там отметили, что композиция относится к типу городской скульптуры и не имеет ни постамента, ни подиума, за счет чего органично вписывается в пейзаж и становится максимально приближенной к зрителям. Также она отличается тем, что благодаря особенностям монтажа может менять местонахождение и экспонироваться в разных точках города или страны.

Об артисте

Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

Табаков снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу. Голосом Табакова говорит кот Матроскин.

Артист умер 12 марта 2018 года. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.