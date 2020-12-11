Социальную дистанцию на премьере "Дяди Вани" с Безруковым обеспечат ящики с рассадой

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Дядя Ваня", где режиссером и исполнителем главной роли стал Сергей Безруков, состоится в Московском губернском театре 11 и 12 декабря. Дистанцию между зрителями в зале обеспечат ящики с рассадой, рассказал Безруков, который является художественным руководителем театра.

"Как и многие, я провел самоизоляцию среди ящиков с рассадой, сажая в огороде помидоры и огурцы, немного пожил деревенской жизнью. И в моей постановке все это будет: много рассады (в буквальном смысле) и деревенской жизни. Мы обыграем новую театральную реальность: в зале будут ящики с рассадой, которые мы разместим между зрителями, - это добавит и колорита, и актуальности", - сказал Безруков, чьи слова приводят в пресс-службе театра.

Он добавил, что маски и перчатки будут не только на зрителях в зале, но иногда и на артистах, и это "оправдано чеховским текстом". Спектакль приурочен к 160-летию со дня рождения Чехова. Главный герой пьесы, Войницкий, к 47 годам приходит к горькому осознанию, что жизнь прошла бессмысленно, отдана в жертву бездарному Серебрякову, которым он прежде восхищался. Герой бунтует и пытается найти спасение в любви.

Идея поставить "Дядю Ваню" возникла у Безрукова в разгар пандемии, когда пришлось срочно искать замену премьере "Маскарада" в постановке литовского режиссера Роландаса Аткочюнаса, которая не смогла состояться из-за карантина.

"Я сыграю Войницкого, своего ровесника - ему, как и мне, 47 лет. Мне кажется, я придумал оригинальное решение этой пьесы, и надеюсь, что она зазвучит по-новому. "Дядя Ваня" - это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Но есть и другой пласт, не менее важный для меня. Здесь, как везде у Чехова - "пять пудов любви", но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит", - рассказал Безруков.

Одновременно с офлайн-премьерой спектакль покажут в сети, начало - в 19:00 мск. Трансляция, на которую также будут продаваться билеты, пройдет на официальном сайте театра. В роли Астрова выступит Антон Хабаров, Елены Андреевны - Карина Андоленко, Серебрякова - Григорий Фирсов. Над сценографией работали Безруков и Анна Матисон.