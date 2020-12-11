В Петербурге пройдет вечер "Приношение Ирине Богачевой" в память о выдающейся певице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Вечер "Приношение Ирине Богачевой" пройдет в пятницу на сцене Академической капеллы в память об оперной певице (1939 -2019), народной артистке СССР, почетном гражданине Санкт-Петербурга. В концерте примут участие ее партнеры по сцене Мариинского театра и ученики, продолжающие ее творческую эстафету на оперной сцене.

"Ирина Петровна была очень яркой личностью. Красивая, талантливейшая, интересная, такой она была и на сцене, и в жизни. Встречу с ней я считаю подарком судьбы, это был педагог с большой буквы. Она очень трепетно ко мне относилась и в консерватории, и потом, когда я уже закончила обучение, я все равно всегда приходила к ней за советом", - сказала ТАСС солистка Михайловского театра Олеся Петрова, ставшая в этом году лауреатом Национальной оперной премии "Онегин". Для вечера она выбрала арию Иоанны из "Орлеанской девы", которую готовила со своей наставницей к конкурсу имени Чайковского, а также арию Далилы из "Самсона и Далилы" Сен-Санса, одной из любимых в репертуаре Ирины Богачевой.

На вечере также выступят народные артисты России Владимир Ванеев, Юрий Лаптев, лауреаты международных конкурсов Мария Галкина, Наталья Евстафьева, Алексей Лавров, Мария Литке, Борис Степанов, Екатерина Фенина, Дарья Черний. Они будут петь в сопровождении симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

Этим вечером в Петербурге завершится фестиваль памяти оперной певицы. В его программу вошли конкурс молодых певцов Школы Ирины Богачевой при Дворце, учащейся молодежи, а также Всероссийский смотр выпускников вокальных факультетов ведущих музыкальных вузов страны.

Творческий путь певицы

Воспитанница Ленинградской консерватории Ирина Богачева, учившаяся на одном курсе со своей подругой Еленой Образцовой, еще в студенческие годы была приглашена в труппу Кировского (Мариинского) театра. На этой сцене она исполнила около 30 партий в классическом и современном репертуаре, в числе которых - Азучена в "Трубадуре" и Амнерис в "Аиде" Джузеппе Верди, Любаша в "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова, Марфа в "Хованщине" и Марина Мнишек в "Борисе Годунове" Модеста Мусоргского, Шарлотта в "Вертере" Жюля Массне, Кончаковна в "Князе Игоре" Александра Бородина, Марта Скавронская в опере "Петр Первый" Андрея Петрова.

Сама Ирина Богачева среди своих самых любимых работ называла Кармен в одноименной опере Жоржа Бизе (певица была признана одной из лучших исполнительниц этой партии) и Графиню из "Пиковой дамы" Петра Чайковского. Она участвовала в интернациональном проекте "Пиковая дама" Андрея Кончаловского в парижском театре "Опера Бастилии", исполняла партию Графини на сцене Метрополитен-оперы, где в роли Германа впервые выступил Пласидо Доминго.

В концертный репертуар певицы входили арии из классических опер и оперетт, духовная музыка, романсы. По просьбе Дмитрия Шостаковича Ирина Богачева стала первой исполнительницей его вокального цикла "Шесть стихотворений Марины Цветаевой" (1973).

Певица основала в родном городе Международный вокальный конкурс "Санкт-Петербург", открывший много талантов. В очередной раз этот смотр намечено провести осенью будущего года.