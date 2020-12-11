Умерла актриса Барбара Виндзор

ТАСС, 11 декабря. Британская актриса Барбара Виндзор умерла в четверг вечером в Лондоне в возрасте 83 лет. Об этом со ссылкой на ее мужа Скотта Митчелла сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По словам супруга, причиной смерти актрисы стала болезнь Альцгеймера, которой та страдала с 2014 года.

За свою 60-летнюю карьеру Виндзор исполнила роли более чем в 50 картинах, среди которых принесшие ей популярность в Великобритании серия фильмов "Так держать" (Carry On, 1964-1977) и сериал "Жители Ист-Энда" (EastEnders, 1994-2010, 2013-2016). Она также сыграла в дилогии Тима Бертона по мотивам произведений Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" (Alice in Wonderland, 2010) и "Алиса в Зазеркалье" (Alice Through the Looking Glass, 2016). В 2010 году актриса была удостоена ордена Британской империи.