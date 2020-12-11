Через ужас к свету: пять главных фильмов Ким Ки Дука

После победы "Паразитов" Пон Джун Хо на кинопремии "Оскар" в начале этого года можно с уверенностью сказать, что корейское кино основательно вплелось в ткань мирового кинематографа и стало мейнстримом. При этом первым режиссером, кто смог заявить о Южной Корее на международной арене, стал именно Ким Ки Дук. В 2012 году его "Пьета" получила "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и стала первым фильмом из Южной Кореи, удостоенным высшей награды большой тройки (Берлин, Венеция, Канн). Ким Ки Дук — невероятно самобытный режиссер, и, хотя не все согласны с его творческими методами, сложно усомниться в силе и эмоциональности его картин.

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У Ким Ки Дука нет даже среднего образования — он так и не смог окончить школу и с 16 лет работал на заводе. Затем он пять лет прослужил в армии и отправился в Париж, чтобы стать художником. Молодой Ким Ки Дук пытался продавать свои картины на парижских улицах, но, по рассказам самого режиссера, однажды проснулся и понял, что хочет снимать фильмы. После возвращения в родную Корею он довольно быстро выпустил свою дебютную работу. Именно отсутствие образования в области кино позволило ему развить собственный голос и не бояться снимать фильмы. По убеждению Ким Ки Дука, молодым режиссерам стоит изучать не работы других мастеров, а реальную жизнь. Корейца нельзя назвать гуманистом в привычном смысле этого слова, но при этом все его творчество было сосредоточено на изучении человеческой натуры. Чаще всего она представала в его фильмах в довольно неприглядном свете, и режиссера на протяжении всей его жизни обвиняли в эксплуатации жестокости. Ким Ки Дук предпочитал идти от противного — через ужас и уродство вести зрителя к свету. "Я понимаю, почему люди называют меня провокатором. Я думаю, так происходит из-за того, что я аутсайдер. Если они действительно посмотрят на меня и мои фильмы, они смогут увидеть что-то большее. Я невероятно заинтересован в человеке, и я стараюсь в своих фильмах показать разных людей с разных точек зрения. И если люди по-настоящему всмотрятся в мое кино, они разглядят мои идеи". "Крокодил" (1996) Своим первым фильмом Ким Ки Дук сразу же зарекомендовал себя как enfant terrible корейского кинематографа. В нем в общем-то обозначены все главные темы творчества режиссера, которые можно встретить в любой его картине: предельный драматизм, жестокость, реалистичность, экстремальное, на грани истерии повествование, которое обличает все пороки человечества, отсутствие какого-либо сочувствия к персонажам и прозрачность метафор. Картина рассказывает о бездомном по кличке Крокодил. Он живет под мостом вместе с маленьким мальчиком и стариком и зарабатывает на жизнь тем, что продает прохожим жвачку и обворовывает трупы самоубийц, сбрасывающихся с моста. Все заработанные деньги он тратит на выпивку и азартные игры. Однажды в реке пытается утопиться молодая женщина, Крокодил ее вылавливает и жестоко насилует, после чего та решает остаться с их маленькой бандой. Бездомный проникается ее историей и попадает из-за этого в серьезные неприятности.

"Крокодил" — портрет потерянного человека, пожирающего самого себя. Ким Ки Дук не может отвести от него взгляд, режиссера завораживает примитивность и жестокость персонажа, которая лишает его практически всех человеческих черт. Но при этом он не пытается вызвать к нему сочувствие или каким-то образом его оправдать. Фильм ставит перед нами зеркало, чтобы зритель посмотрел на свое отражение без излишней сентиментальности

"Остров" (2000) Благодаря "Острову" Ким Ки Дук точно приобрел международную известность, но не народную любовь. Показы картины на фестивалях оказались настоящим испытанием для публики: на "Сандэнсе" многие вышли из зала, а в Венеции некоторые зрители упали в обморок. Сложно представить себе более яркий выход на международную арену. На красивом и спокойном озере живет молодая женщина Хи-джин. Она сдает в аренду небольшие плавающие платформы, на которых обустраиваются бедняки, и выполняет роль местного сутенера, а иногда и сама зарабатывает проституцией. Ничто не нарушает относительный покой ее несчастной жизни, пока в ней не появляется загадочный гость, которому она сдает одну из платформ. Между ними возникает странная связь, где любовь смешивается с животной страстью, заставляющей героев идти на самые ужасные поступки. Режиссер по своему обыкновению не хочет объяснять поведение персонажей или давать нам какой-то дополнительный контекст. Ким Ки Дук работает на контрастах, сопоставляя грандиозность природы с мелочностью и эгоистичностью человеческих поступков. В "Острове" присутствуют одни из самых неприятных сцен в фильмографии режиссера, и здесь невольно вспоминается возмущение фестивальной публики по поводу отрезанной лапки утенка в картине Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Тогда датчанину пришлось оправдываться и уверять зрителей, что лапка была ненастоящая. В случае же с Ким Ки Дуком все насилие над животными в "Острове" было реальным, и, по признанию самого режиссера, он впоследствии сожалел об этом. "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003) "Весну, лето, осень…" можно по праву назвать вершиной карьеры корейского режиссера и его самым сбалансированным и мудрым фильмом. Он рассказывает о буддийском монахе, который пытается вырваться из круга страстей, но жизнь постоянно засасывает его обратно. Монах живет вместе со своим учеником в небольшом плавучем храме посреди прекрасного озера, окруженного древним лесом. Когда на пороге храма возникает женщина, ученик поддается искушению и сбегает вместе с ней. Через много лет он вернется в храм, сполна заплатив за свое легкомыслие, и сам станет монахом. Времена года будут сменять друг друга, а цикл жизни — повторяться. Это не только самый вдумчивый, но и самый красивый фильм Ким Ки Дука, который в художественном плане обычно довольно аскетичен и сух. Как и в "Острове", вечность природы здесь сталкивается с мимолетностью человеческих страстей, а монах (в зрелом возрасте его играет сам режиссер) с неизбежностью жизни, которая размалывает в своих жерновах любое живое существо. Ким Ки Дук впервые сосредотачивается не на ужасах человеческого существования, а на прощении и терпимости. "Время" (2006) Во "Времени" Ким Ки Дук исследует чувство, казалось бы, невозможное в его вселенной, — любовь.

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