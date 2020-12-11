Сериал "Черное море" стал победителем "Народного рейтинга" фестиваля "Виват кино России!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Телевизионный фильм "Черное море" режиссера Сергея Щербина получил главный приз конкурса "Народный рейтинг" XXVIII Всероссийского фестиваля "Виват кино России!" как лучший телесериал, передает корреспондент ТАСС. Победителя объявили в пятницу на торжественной церемонии закрытия киносмотра, прошедшей в Молодежном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге.

В этом году в конкурс "Народный рейтинг", который в рамках фестиваля проводится уже на протяжении 16 лет, были включены 30 телесериалов. В номинации "Лучший актер в отечественном телесериале" победителем признан Павел Трубинер, исполнивший главную роль в "Черном море". Лучшей актрисой стала Екатерина Вилкова - также за главную роль в этой телекартине.

"Мы уже лет пятнадцать работаем с "Панорамой-ТВ", и каждый раз зрители действительно голосуют. Мы не выбираем - мы предлагаем сериалы, а зрители выбирают полюбившийся фильм. В этом году в первый раз вышло так, что фильм "Черное море" получил лучшую актрису, лучшего актера и сам фильм. Поэтому я искренне вас поздравляю и желаю делать хорошее кино", - сказала на церемонии вручения генеральный директор фестиваля Людмила Томская.

Телесериал "Черное море", состоящий из восьми серий, вышел на телеэкран в 2020 году. Его действие происходит в 1944 году, в основе сюжета - подготовка военно-морских сил к Крымской наступательной операции и борьба с немецкими диверсантами-подводниками, которые готовят крупную диверсию в Чёрном море.

28-й по счету Всероссийский кинофестиваль "Виват кино России!" проходил в Санкт-Петербурге с 7 по 11 декабря. Площадками фестиваля стали кинотеатры "Аврора" (Петергоф), "Дружба", "Заневский", "Восход", "Родина", "Фильмофонд" и "Москва". Организаторы фестиваля - Министерство культуры РФ, Союз кинематографистов РФ, комитет по культуре Санкт-Петербурга и "Петербург-кино".