Во МХАТе им. Горького состоится премьера спектакля "Лавр" с Певцовым и Якубовичем

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Лавр" по одноименной книге Евгения Водолазкина состоится в субботу на сцене Московского художественного академического театра им. М. Горького. В постановке заняты народные артисты России Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и другие актеры.

Этот спектакль - результат командной работы, рассказал журналистам на пресс-конференции накануне премьеры художественный руководитель театра, режиссер-постановщик спектакля Эдуард Бояков. "Это работа, которая совершенно исключает какой-то лишний эгоизм. Нельзя было такую махину, такую тему просто взять каким-то личным героизмом. Это большой спектакль. Мы отдавали себе отчет в том, что рождается большой спектакль. Я благодарю всех, кто был со мной эти несколько месяцев", - отметил он.

По словам Евгения Водолазкина, ему очень понравилось то, что получилось. "Замечательно, что я могу сказать. Это удивительно. Это безумно сложный материал, и здесь надо было подходить как-то не клином. Это не могло быть в традиционном смысле пьесой. То есть это и есть инсценировка, но совершенно особая. И я, кто, в общем, хорошо знает текст романа, узнавал все до мелочей", - сказал он.

Водолазкин отметил, что в его романе сходится очень много вещей, которые, на первый взгляд, совсем не предназначены друг для друга. "Русский современный и церковный славянский, пластиковые бутылки в лесу XV века и так далее. И вот абсолютно точно эта тональность была взята в этой постановке", - пояснил писатель, добавив, что постановка воздействует не только на все пять чувств, но и на шестое чувство - чувство, "которое является душой".

Мультимедийный спектакль-житие

Мультимедийный спектакль-житие "Лавр" повествует о средневековой Руси в XV-XVI веках. Главный герой травник-целитель Арсений переживает смерть своей тайной невенчанной жены Устины, которая умирает при родах вместе с нерожденным сыном. Арсений считает, что стал причиной смерти и хочет искупить свой грех, становится путешествующим травником, исцеляет людей. Он постригается в монахи, затем в схиму и принимает имя Лавр.

Заглавную роль в спектакле исполняет Дмитрий Певцов. Также в постановке задействованы Леонид Якубович (старец Никандр), Валентин Клементьев (Христофор), актриса Алиса Гребенщикова (Устина) и другие. Роль Волка в постановке исполняет, как отмечают в театре, "потомственный волк и настоящий артист с огромной фильмографией".

"Я не знаю, почему режиссер пошел на такой риск и пригласил меня в эту постановку. Такой этюд на преодоление. Я читал автора много раз. Удивительный знаток и того времени, и той души. То, что сегодня произошло на сцене, как мне кажется, о чем я скучал и безмерно грустил - опять рождается русский театр, которого в мире нет и никогда в жизни не было", - рассказал Якубович.

"Для нас, конечно, было необычайно важно и волнительно встретиться с этим текстом, поскольку здесь, кроме профессиональных задач, каждый участник этой работы пытался ответить для себя на какие-то важнейшие вопросы, человеческие, личностные", - отметил, в свою очередь Клементьев, высказав мнение, что спектаклю уготована долгая и счастливая судьба.

"Лавр" - мультимедийный спектакль. Как говорят в театре, сценография, которую создал Александр Цветной, воплощает принцип "жития в клеймах". Декорация представляет собой "иконостас", где попеременно "оживают" ячейки. Задействована вся машинерия сцены, свет построен на современной проекционной технологии. Художник по костюмам Алиса Меликова (бывший арт-директор Vogue и AD) придумала для героев спектакля образы, в которых средневековый облик сочетается с современными дизайнерскими деталями одежды.

Над музыкальным оформлением работал Кузьма Бодров. В музыкальном сопровождении спектакля русские аутентичные напевы соединяются с электронным звучанием, с паттернами рока и хип-хопа. В спектакле участвуют исполнительница старинной музыки и фольклора Варвара Котова с гуслями и колесной лирой, перкуссионист-мультиинструменталист Петр Главатских и бас-гитарист Сергей Калачёв (Гребстель).