Иранский режиссер Маджид Маджиди высоко оценил организацию Хайнаньского кинофестиваля

САНЬЯ /Китай/, 12 декабря. /ТАСС/. Иранский режиссер Маджид Маджиди посетил 3-й Хайнаньский международный кинофестиваль, который проходит в южной китайской провинции Хайнань, и высоко оценил работу его организаторов. Об этом автор фильмов, которые неоднократно участвовали в международных кинофестивалях и получали престижные награды, сообщил в интервью Центральному телевидению Китая.

"Мне понравилась церемония открытия. С момента, как я приехал [на Хайнань], у меня было время, чтобы посмотреть несколько картин. Это молодой и многообещающий кинофестиваль, и его организаторы сделали хорошую работу", - отметил Маджид Маджиди.

Кроме того, режиссер сказал, что собирается снять свой следующий фильм в Китае. Повествование будет разворачиваться вокруг маленькой девочки во время вспышки коронавируса в КНР. После Хайнаньского кинофестиваля он направиться в южную провинцию Юньнань, а затем в восточную провинцию Чжэцзян в поисках подходящего места для съемок.

Картина "Дети небес" ("Children of Heaven", 1997) Маджида Маджиди стала первым иранским фильмом, номинированным на премию "Оскар". В следующем году его новая лента "Дети солнца" ("Sun Children", 2020) поборется за награду Американской академии киноискусств за лучший фильм на иностранном языке. В 1997, 1999 и 2001 года ленты иранского режиссера становились лауреатами Гран-при Америк на Монреальском международном кинофестивале.

Кинофестиваль на Хайнане

Третий Хайнаньский международный кинофестиваль проходит в курортном городе Санья с 5 по 12 декабря. В течение недели состоятся показы 189 фильмов из 60 стран и регионов, из них 97 китайские зрители увидят впервые. В этом году показы организованы сразу в нескольких населенных пунктах провинции. Публика может ознакомиться с частью кинолент в режиме онлайн: ожидается, что такой формат позволит существенно расширить охват аудитории.

На этот раз организаторы рассмотрели заявки от создателей более чем 4,3 тыс. кинокартин. Этот показатель оказался вдвое больше, чем в 2019 году. Лучшие из этих лент поборются за призы в различных номинациях, в том числе за самую престижную награду - "Золотой кокос".

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных кинопоказов КНР. Впервые он состоялся в декабре 2018 года и с тех пор проводится в Санья регулярно. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан и другие.