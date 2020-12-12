Фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" впервые стартовал в режиме онлайн

ВАРШАВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" впервые в своей истории стартовал в субботу в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса. Ежегодный смотр проходит уже в 14-й раз.

Польские поклонники российского кинематографа смогут посмотреть более 60 фильмов из РФ на специальной интернет-платформе, так как работа обычных кинотеатров в республике пока под запретом. Как сообщила ТАСС директор смотра Малгожата Скульская, "число мест на платформе ограничено". "Каждый фильм можно посмотреть только 300, а некоторые - 500 раз", - указала она.

Из-за коронавируса организаторам пришлось отказаться от традиционных церемоний открытия и закрытия фестиваля. В режиме онлайн их не будет. "Сложно дистанционно соединиться со всеми гостями, создателями фильмов в России", - пояснила директор. "Мы решили, что некоторые фильмы будут сопровождаться видеообращениями режиссеров. Но также мы планируем сопутствующие мероприятия, дискуссии, мастер-классы по написанию рецензий на фильмы, занятия для детей. Мы старались обогатить фестиваль всем тем, что могли предложить в версии онлайн", - указала она.

Главный конкурс

Несмотря на перевод фестиваля в онлайн-формат, организаторы решили не отказываться от основных конкурсных программ. Жюри будет выбирать лучшие ленты в двух категориях: из 12 художественных фильмов и из 11 документальных.

В программу художественного кино вошли обладатель специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и кандидат от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" лента "Дорогие товарищи!" (2020) Андрея Кончаловского, а также награжденный на прошлогоднем "Кинотавре" фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность" (2019).

Польские зрители увидят также фильм "Город уснул" (2020) Марии Игнатенко, новую работу Валерия Тодоровского "Гипноз" (2020), фильм актера и режиссера Андрея Смирнова "Француз" (2019) и драму о заложниках на Дубровке "Конференция" (2020) Ивана И. Твердовского.

Организаторы рекомендуют зрителям обратить внимание и на дебютные работы российских режиссеров. Среди них полнометражный дебют Филиппа Юрьева "Китобой" (2020), отмеченный на Венецианском фестивале и "Кинотавре" в Сочи, работы выпускницы режиссерского факультета Московской школы нового кино Марии Игнатенко "Город уснул" (2020) и молодого режиссера Павла Ганина "Триггер" (2019).

Документальное кино

"В этом году в конкурсе документальных фильмов "Документальная Россия" зрители увидят разные лица России и ее жителей", - информировали организаторы фестиваля.

В фильме Натальи Кадыровой "Мама для Юли" (2019) рассказывается о судьбе ребенка, рожденного в тюрьме, а в ленте "Человек неунывающий" (2020) Андрей Кончаловский пытается ответить на вопрос, кто такие россияне. Сергей Кавтарадзе превращает свой фильм "Молокобезумия" (2019) в универсальную притчу о жестокости и преступлениях.

На фестивале зрители смогут подняться на высшую точку Алтайских гор с режиссером документального фильма "Белуха" (2020) Игорем Ожерельевым. Сергей Дебижев покажет красоту природы в картине "Небесный Крым" (2020).

Гости фестиваля также ближе познакомятся с миром искусства в России. На эту тему рассуждают режиссеры Наталья Климчук и Ольга Морозова в ленте "33 слова о дизайне" (2019) и Андрей А. Тарковский в картине "Андрей Тарковский. Кино как молитва" (2019).

Будущее

Онлайн-фестиваль "Спутник над Польшей" продлится до 20 декабря. В этот воскресный день станут известны победители конкурсных программ.

В прежние годы после показов в Варшаве смотр отправлялся в турне по всей стране. Организаторы рассчитывают, что им удастся показать российское кино офлайн в других польских городах в ближайшие месяцы.

"Я надеюсь, что после нового года кинотеатры откроют, и мы сможем представить фестиваль зрителям стационарно в нескольких десятках польских городов. Мы планируем это с января до конца сентября. Будем приспосабливаться к ситуации. Я верю, что фестиваль увидят в Кракове, Вроцлаве, Люблине, Гданьске, Белостоке. Мы к этому готовы. В Варшаве не удалось, но возможно, получится в других польских городах", - сказала Скульская.