Швыдкой: Гафт не вписывался в понятие театральной труппы, был очень ярким артистом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Валентин Гафт был очень ярким артистом, индивидуальностью, не всегда вписывающейся в традиционное понятие театральной труппы. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Валентин Иосифович был чрезвычайной индивидуальностью, не вписывался подчас в обычное понимание труппы. Он был очень ярким, очень заметным, очень индивидуальным, требующим к себе внимания как актер, и он имел на это право. Режиссеры понимали, что иметь дело с таким строптивым артистом очень сложно. Таких артистов очень мало в сегодняшнем театре", - заметил Швыдкой.

Именно этим, по мнению театроведа, объясняется столь насыщенная биография Гафта: Театр имени Моссовета, Московский драматический театр, Ленком, Театр сатиры. "С одной стороны, он был удивительным артистом очень острого театрального рисунка. А с другой стороны, он был человеком, который пришелся ко двору в театре "Современник", под него ставила Галина Волчек графа в "Женитьбе Фигаро", он был первым исполнителем этой роли", - напомнил Швыдкой.

По его словам, Гафта отличали смелость и ум. "Он умел рисковать как актер, умел рисковать как человек, когда он начал писать свои замечательные эпиграммы. Вообще быть умным артистом - это очень тяжелое испытание. А Валентин Иосифович был умным артистом, замечательным и тонким", - подчеркнул он.

"Я не люблю, когда говорят, что ушла эпоха. Нет, ушел Валентин Иосифович Гафт, человек, которого никто никогда не заменит, потому что он был совершенно уникальным феноменом человеческой и творческой жизни. Очень жалко и горько, что его уже нет с нами", - подытожил спецпредставитель президента.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет, сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова. По предварительной информации, прощание с актером состоится 15 декабря в театре "Современник", Гафта похоронят на Троекуровском кладбище столицы.