В Карачаево-Черкесии открылась выставка, приуроченная к 100-летию образования республики

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к 100-летию образования Карачаево-Черкесии, открылась в галерее Карачаево-Черкесского музея. Об этом написал глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"В День Конституции России у нас, в галерее Карачаево-Черкесского музея, открылась выставка, приуроченная к 100-летию образования Карачаево-Черкесии, как неотъемлемой части нашего государства. Интересно, познавательно", - написал политик.

Темрезов подчеркнул, что выставка особенно будет полезна школьникам и молодежи. "Не забудьте посетить и второй зал, посвященный археологии и этнографии народов республики", - добавил глава КЧР.

Как рассказал ТАСС заместитель директора Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника Ханафий Хасанов, всего представлено около 100 экспонатов. "На выставке мы впервые показываем экспонаты, которые раньше не были представлены, это юбилейные медали, памятные медали к юбилейный датам. А также показываем подарочный фонд - специальная посуда, вазы, которые дарили на праздники республики. Помимо этого, установлен интерактивный стол, где можно ознакомиться с фотографиями разных достижений КЧР", - пояснил Хасанов.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.