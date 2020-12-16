МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Усадебный дом на Большой Ордынке в Москве признан памятником культурного наследия. Постройка относится к середине XVIII века, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Дом сохранил свою планировку и элементы декора интерьеров, в том числе изящные лепные розетки и карнизы. Также сохранилась отделка стен подвала большемерным кирпичом и белым камнем, что характерно для построек XVIII века. Здание официально получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Это значит, что теперь оно находится под охраной государства, и его исторический облик не может быть изменен. Любые работы по сохранению памятника будут проходить под контролем города", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Здание находится по адресу Большая Ордынка, дом 19, строение 2. За свою историю дом сменил нескольких хозяев. После секретаря Сибирского приказа С. П. Климонтова им владел отставной поручик Н. Д. Пашков. Затем дом перешел к почетной гражданке и временной московской купчихе второй гильдии И. А. Блохиной. В начале прошлого века он был собственностью известных купцов - братьев Шемшуриных. В усадьбе они открыли краскотерочное производство. После 1917 года дом национализировали. В настоящее время в нем располагается Музей морского флота.