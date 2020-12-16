Петербург простился с ветераном ТЮЗа, народным артистом России Николаем Ивановым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Последний поклон отдали в среду петербуржцы одному из своих любимых актеров - ветерану ТЮЗа имени Александра Брянцева, народному артисту России Николаю Иванову. Гражданская панихида прошла в театре, которому мастер служил более 55 лет.

"Актер, уходя, остается с нами до поры, пока жива память о нем у тех, кому довелось его видеть и слышать. А такой незаурядный, как Николай Николаевич, заслужил право на продолжение в театральных сказаниях, в рассказах и легендах, которые поддерживают веру в рыцарское предназначение актера", - сказал об ушедшем артисте руководитель художественных проектов ТЮЗа, заслуженный деятель искусств России Адольф Шапиро.

Актер театра и кино, Николай Иванов олицетворял своим творчеством целую эпоху в летописи Ленинградского-Петербургского ТЮЗа. Он сыграл на этой сцене около 150 ролей - героев отечественной и мировой классики, своих современников. Всенародную известность артист обрел, сыграв главную роль в многосерийном фильме "Вечный зов".

Отпевание покойного прошло в Никольском соборе.

Николая Иванова похоронили на Комаровском кладбище, где покоится прах выдающихся деятелей отечественной культуры.