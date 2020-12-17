Создатели "Смешариков" представили новый комедийный сериал "Бодо Бородо"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Восемь эпизодов нового комедийного мультсериала для дошкольников и младших школьников "Бодо Бородо" от создателей "Смешариков" выйдут в онлайн-кинотеатре IVI в четверг. Первый сезон проекта посвятили путешествиям, в него, в частности, вошли серии о достопримечательностях России, сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Мы поставили себе амбициозную цель сделать детский образовательный сериал, который будет интересно смотреть родителям. Персонаж Владимира Сахновского (режиссер проекта - прим. ТАСС) оказался идеальным для этой цели - самоуверенный, хулиганистый и обаятельный бородач, который при всей своей ворчливости действительно любит своих учеников. Мы разрешили себе чуть больше, чем обычно разрешают себе создатели дошкольного контента, и увидели по нашим первым зрителям, как к просмотру подключались даже папы. И тут пазл сложился - у нас получился "секретный" сериал для пап, а символом сериала стала борода, ассоциирующаяся с мудростью, отцами и дедушками", - рассказала продюсер проекта Десислава Медкова, которую процитировали в пресс-службе.

Первый сезон комедийного проекта получил название "Бодо Путешествия", в него войдет 60 эпизодов по четыре минуты каждая. Зрители вместе с главным героем и его учениками отправятся в разные уголки планеты и узнают что-то новое о географии, культуре разных народов, о бытовых аспектах, связанных с путешествиями, например, как получить визу или зачем нужно учить иностранные языки. Часть серий создана при поддержке Русского географического общества: в них зрители познакомятся с достопримечательностями России. Премьера восьми серий первого сезона состоится в четверг в онлайн-кинотеатре IVI, который стал соинвестором мультфильма.

Второй сезон под названием "БОкварь" зрители увидят в 2021 году. В нем герой будет изучать русский язык. По словам генпродюсера ГК "Рики" Юлии Николаевой, мультфильм "Бодо Бородо" стал первым премьерным сериалом компании за последние пять лет. "Запуск "Бодо Бородо" актуален сейчас как никогда, поскольку с каждым годом все больше растет спрос именно на образовательный контент. В дальнейшем мы вместе с IVI и другими партнерами планирует создать вселенную Бодо, в которой ребенок сможет обучаться в развлекательной форме через просмотр интернет-сериала, книги, мобильные приложения и развивающие игрушки", - пояснила она.