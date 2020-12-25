"Мне нужно почаще чекать свои привилегии". "Муравечество" Чарли Кауфмана

В книге "Муравечество", которая опубликована в издательстве Individuum, сценарист фильмов "Быть Джоном Малковичем" и "Вечное сияние чистого разума" Чарли Кауфман вырывается за границы кино и создает неструктурированный мир из образов, разрозненных мыслей, ложных воспоминаний и рассуждений о состоянии современного общества. Его главный герой — стареющий, всеми позабытый кинокритик, который всеми силами пытается вписаться в новую реальность, но в итоге остается все тем же нетерпимым американцем-интеллектуалом, создающим видимость толерантности. В отрывке, публикуемом ТАСС, герой попадает в пасторальную Америку, жителям которой абсолютно наплевать на его желание всем нравиться.

В машине. Я за рулем. Я, но не я. Понимаешь? Ночь. Темнота. На самом деле чернота. Пустое черное шоссе с черными деревьями по краям. В свете фар шлепаются в лобовое стекло созвездия мотыльков и жесткокрылых насекомых, оставляя на нем внутренности. Я переключаю станции на радио. Нервный, дерганый. Перепил кофе? Сначала "Старбакс", потом "Данкин Донатс". Разумеется, в "Данкин Донатс" кофе лучше. "Старбакс" — это умный кофе для глупых людей. Это Кристофер Нолан от мира кофе. "Данкин Донатс" — это непритязательный кофе, аутентичный. Это простое, настоящее удовольствие фильмов Джадда Апатоу. Без выкрутасов. Настоящий. Человеческий. Даже не пытайся, Кристофер Нолан. Ты все равно проиграешь. Я знаю, кто ты, и знаю, что из нас двоих я умнее. Долго не могу найти ни одной радиостанции. Затем сквозь помехи прорывается кубинский поп. Я барабаню пальцами по рулю. Это выходит само собой. Все вокруг живое, в движении. Сердце бьется, по жилам течет кровь. Пот собирается на бровях и стекает вниз. Затем проповедник: "Слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите". Затем ничего. Затем проповедник. Затем ничего. В этом прерываемом помехами ничего насекомые продолжают разбиваться о стекло. Затем пропов… выключаю проповедника. Шорох шин. Так темно. Начинает накрапывать. Как такое происходит? Как он заставляет дождь идти? Чудо ремесла. Еще одна иллюзия. Красота мира, достигнутая тренировками на протяжении десятилетий, методом проб и ошибок. Впереди — флуоресцентный взрыв света. Забегаловка. "Слэмми". "Слэмми" в темноте. В пустоте. В измороси, дворниках и насекомых на лобовухе, в черноте. "Слэмми". Парковка пустует, как и забегаловка. Открытая, но пустая. В реальном мире я никогда не слышал о бренде "Слэмми". В незнакомых забегаловках есть что-то тревожное. Они как консервы неизвестной марки на полках в супермаркете. "Настоящий тунец Нилона" пугает всякий раз, когда вижу этикетку. Никак не привыкну. Никак не могу заставить себя купить "Настоящий тунец Нилона", хотя на этикетке и написано, что он пойман на удочку, без угрозы для дельфинов, консервируется в минеральной воде, свежий и с улучшенной текстурой. На этой дороге уже было несколько таких вот таинственных забегаловок: "Складной нож", "Моркус Флэтс", "Иппс". Все пустые. Все светятся. Кто там ест? Возможно, при свете дня эти рестораны не такие зловещие.

Так или иначе, сбавляю газ и сворачиваю на парковку. Насекомые на лобовом стекле почти полностью закрыли обзор. Смотрю очами, но не вижу ничего… кроме жуков. Слухом слушаю, но не уразумею… жуков. Мне нужны салфетки и вода. На звук моих шин по здешнему гравию из кухни подозрительно выглядывает афроамериканка подросткового возраста в униформе карнавальной расцветки. Я паркуюсь и шагаю к ней. Она смотрит из-под отяжелевших век. — Добро пожаловать в "Слэмми", — говорит она, явно ничего такого не имея в виду. — Чем могу помочь? — Здравствуйте. Просто хотел воспользоваться санузлом, — говорю я, двигаясь к стойке. Посмеиваюсь при мысли об этом каламбуре. "Двигаться к стойке". Запоминаю на будущее где-нибудь его использовать, возможно, в следующей лекции для Международного общества любителей антикварных кинопроекторов (МОЛАК). Они люди с юмором. Мужской туалет — это кошмар. Можно только догадываться, чем люди занимаются в общественных туалетах, если в результате по стенам размазаны фекалии. И это не редкое явление. И все же — как? Вонь невыносима, а бумажных полотенец нет, только сушилка для рук, которые я презираю, потому что из-за них нет ни единого шанса повернуть дверную ручку, не коснувшись дверной ручки, а я не хочу к ней прикасаться. Поворачиваю мизинцем и большим пальцем левой руки. — Левый большой и мизинец, — говорю я, чтобы закрепить в уме, какими именно пальцами нельзя тереть глаза или ковыряться во рту и в носу до тех пор, пока не найду нормальное мыло и воду. — Я надеялся разжиться у вас водой и бумажными полотенцами. Для лобового стекла, — говорю я юной афроамериканке. — Вам нужно что-нибудь купить. — Хорошо. Что порекомендуете? — Я порекомендую что-нибудь купить, сэр. — Ладно. Я буду "Кока-колу". — Размер? — Большую. — Маленькая, средняя, бигги. — Бигги "Кока-кола"? Такая бывает? — Да. Кола бигги. — Значит, "Кока-колу" бигги. — У нас нет "Кока-колы". — Хорошо. Что у вас есть? — "Оригинальная прогулочная кола "Слэмми". "Оригинальный прогулочный рутбир…" — Хорошо. Я буду колу. — Какой размер? — Большую. — Бигги? — Да, бигги. Простите. — Что еще? Я хочу ей понравиться. Я хочу, чтобы она знала, что я не какой-нибудь привилегированный поганый расистский еврей с севера. Прежде всего, я встречаюсь с афроамериканкой. Я хочу, чтобы она об этом знала. Я не знаю, как упомянуть эту деталь в контексте данного разговора на столь раннем этапе наших отношений. Но чувствую ее презрение и хочу дать знать, что я не враг.

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