Путин заявил, что в культуре не должно быть государственного заказа

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что государство не может влиять на сферу культуры посредством заказов, но должно помогать этой "мягкой силе". Так он отреагировал на вопрос о продвижении русского языка и культуры на ежегодной пресс-конференции, которая проходит в четверг.

"Все, что связано с положительным контентом, конечно, заслуживает большей поддержки со стороны государства, чем до сих пор. В этом и есть мягкая сила, но это не может быть никаким заказом со стороны государства. Со стороны государства нужна только поддержка. Это как раз тот случай, когда поменьше надо заказывать и командовать и побольше просто поддержать", - сказал Путин.

Президент напомнил, что культура в России традиционно поддерживается на государственном уровне. "Классическая музыка, балет, театральное искусство, - пояснил он. - Такой школы театрального искусства, наверное, и в мире-то нет нигде. И такого количества театров с государственной поддержкой в мире точно нет. Это все наше общенациональное достояние".

Поддержка анимации

Анимационной отрасли требуется дополнительная поддержка со стороны государства и бизнеса, на мультфильмах, которые создаются российскими творческими коллективами, воспитывается целое поколение детей, сказал Путин.

"Есть абсолютно частные инициативы, это анимация, которая так себя ярко проявила. Это все сделано на фундаментальных основах, сделано нашими талантливыми людьми, но здесь поддержка со стороны государства явно востребована, но абсолютно недостаточна. Мы гордимся и радуемся за творческие коллективы, которые создали такие яркие образы, запоминающиеся, пользующиеся популярностью в мире, но в целом анимация нуждается в поддержке со стороны государства и бизнес-структур", - сказал Путин.

Президент сообщил, что недавно обсуждал с коллегами анимацию, в частности, много говорилось о студии "Союзмультфильм", где остаются "нерешенные вопросы".

Он отметил, что вопросами поддержки анимации необходимо заниматься более основательно, поскольку на мультфильмах, созданных российскими студиями, воспитывается целое поколение детей. "Они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, но основанные на сострадании, любви к родине, к ближнему, к природе. Это бесконечные стрелялки сумасшедшие, они, конечно, привлекают внимание малышей, но иногда, как мне кажется, могут нанести им урон. Нужно здесь быть очень аккуратными. Все, что связано с положительным контентом, заслуживает большей поддержки со стороны государства, чем до сих пор", - добавил президент.