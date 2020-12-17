В Петербурге планируют отреставрировать в 2021 году колокольню Никольского морского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора. Начальная (максимальная) стоимость реконструкции объекта культурного наследия федерального значения составляет 113,7 млн рублей, работы планируется закончить до 10 ноября 2021 года, следует из данных портала государственных закупок.

"Ремонт и реставрация Колокольни, входящей в состав объекта культурного наследия федерального значения "Собор Николо-Богоявленский (Морской)". Начальная (максимальная) цена контракта - 113,7 млн рублей. Срок окончания выполнения работ - до 10 ноября 2021 года", - говорится в проектной документации.

Победителю аукциона предстоит провести ремонт основания колокольни, отреставрировать кирпичную кладку ее стен и фасадную штукатурку, восстановить гранитные и известняковые плиты, а также реконструировать купол и кровлю. Кроме того, подрядчик будет должен воссоздать утраченные решетки на колокольне, реконструировать лепнину и деревянную резьбу, восстановить двери и окна, а также позолотить купол и шпиль, венчающий сооружение. Согласно проектной документации, последний раз капитальный ремонт колокольни собора проводился в 1939 году, когда сгнивший деревянный шпиль был заменен на металлический.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 января 2021 года, итоги аукциона подведут 27 января. Заказчиком работ выступает Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры, подведомственная Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Николо-Богоявленский морской собор - первый из морских соборов на территории Российской империи, прихожанами которого исторически были моряки российского флота. Заложенный в 1753 году по указу императрицы Елизаветы Петровны, собор представляет собой один из лучших памятников елизаветинского барокко в Санкт-Петербурге. Звание морского храм получил уже при Екатерине II, в 1762 году, когда в присутствии императрицы был освещен второй алтарь собора. Архитектором храма стал Савва Чевакинский, автор генерального плана застройки Кронштадта, в котором в 1913 году был освящен Морской Никольский собор.

В годы советской власти Николо-Богоявленский морской собор не закрывался и продолжал работать, несмотря на то что в конце 1920-х из него были изъяты уникальные предметы, а в 1933 году были демонтированы колокола. В 1941-1999 годах Никольский храм выполнял функции кафедральным собора. В годы Великой Отечественной Войны в нем жил митрополит Ленинградский и будущий Патриарх Алексий I. В 2008 году в храм были возвращены святыни - иконы письма живописцев Колокольниковых и рака с частицами мощей святых. В верхнем храме собора установлены мемориальные доски экипажам атомной подводной лодки "Комсомолец" и других затонувших советских подводных лодок, с 2000 года в соборе совершается поминовение моряков атомной подводной лодки "Курск".